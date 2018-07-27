كوريا الشمالية تسلم الولايات المتحدة رفات جنود أمريكيين قتلوا بالحرب الكورية

أكد البيت الأبيض، أن كوريا الشمالية، سلمت اليوم الجمعة، إلى الولايات المتحدة رفات جنود أمريكيين قتلوا في الحرب الكورية، والتي اندلعت خلال الفترة ما بين عامي 1950 إلى 1953.وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض: "طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي من طراز سي-17 أقلعت من من وونسان بكوريا الشمالية، وعلى متنها رفات الجنود الذين الذين سقطوا في الحرب الكورية".وأضاف البيان "سيتم نقل بقايا الرفات إلى قاعدة أوسان الجوية، حيث سيقام في الأول من آب/ أغسطس، حفلا رسميا بمناسبة إعادتهم إلى أمريكا".