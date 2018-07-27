شبكة أمريكية: ترامب مستعد لضرب إيران في أغسطس المقبل

رام الله - دنيا الوطننقلت شبكة (ABC News) الأمريكية، عن مصدر في الحكومة الأسترالية قوله: إن الولايات المتحدة الأمريكية، جاهزة لضرب المواقع النووية في إيران والتي سيساعد العسكريون الأستراليون على تحديدها، وإن الخدمات البريطانية الخاصة ستشارك في عملية تحديد الأهداف.وبحسب ما نقلت قناة (روسيا اليوم) عن الشبكة الأمريكية، فإنه يوجد في شمال أستراليا موقع دفاعي سري، متاح لممثلي الخدمات الخاصة الأمريكية والبريطانية والأسترالية والكندية والنيوزيلندية.وأضافت الشبكة، أن هذا الموقع، سيستخدم هذا الموقع بالتحديد لضرب إيران، والتي قد تشن بالفعل في آب/ أغسطس من هذا العام.