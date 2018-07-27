تمهيدًا لهدمه.. قوات الاحتلال تأخذ قياسات منزل الشهيد "محمد طارق يوسف"

رام الله - دنيا الوطنداهمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، قرية كوبر شمال غرب مدينة رام الله، واقتحمت منزل الشهيد الفتى محمد طارق دار يوسف (17 عاما)، وأبلغت عائلة الشهيد بأنها ستعود لهدمة قريبا، كما اعتقلت ثلاثة مواطنين.وأفاد رئيس بلدية كوبر عزت بدوان بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت منزل الشهيد وأخذت قياساته، ووضعت عليه علامات، وأبلغت ذويه بأنها ستعود لهدمه قريبًا، كما فتشت المنزل وعبثت بمحتوياته.وقال: إن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل في القرية، واعتقلت 3 مواطنين، وهم: نصر الله يوسف مشعل (17 عاما)، وشقيقه محمد مشعل (21 عاما)، وخلدون البرغوثي (42 عاما).وأشار الى أن القوات أغلقت الطريق الواصل بين قريتي كوبر وبرهام بالسواتر السترابية.وكان دار يوسف استشهد، مساء أمس، داخل مستوطنة "آدم" المقامة عنوة على أراضي موطني بلدة جبع شمال القدس المحتلة، حيث أطلقت قوات الاحتلال عليه النار بزعم طعنه 3 مستوطنين، وأعلنت مصادر إسرائيلية بعدها عن مقتل أحدهم.