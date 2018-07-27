هل تحدث صفقة تبادل أسرى ما بين تركيا وإسرائيل؟

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الإفراج عن مواطنة تركية معتقلة في تل أبيب بدعوى عملها لصالح حماس كجزء من صفقة تبادل أسرى مع تركيا.وأوضحت الصحيفة، أن أمريكا طلبت من إسرائيل، أن يكون الجاب الآخر للصفقة، الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برونسون.إلى ذلك، نفى مسؤول تركي، التقارير حول ترحيل المواطنة التركية من إسرائيل، كجزء من صفقة مع الولايات المتحدة لتسليم القس الأمريكي المعتقل في تركيا.