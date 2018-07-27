مباشر | قوات الإحتلال الإسرائيلي تطلق قنابل الصوت لتفريق المصلين من باحات المسجد الأقصى

دولي

هل تحدث صفقة تبادل أسرى ما بين تركيا وإسرائيل؟

هل تحدث صفقة تبادل أسرى ما بين تركيا وإسرائيل؟
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الإفراج عن مواطنة تركية معتقلة في تل أبيب بدعوى عملها لصالح حماس كجزء من صفقة تبادل أسرى مع تركيا.

وأوضحت الصحيفة، أن أمريكا طلبت من إسرائيل، أن يكون الجاب الآخر للصفقة، الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برونسون.

إلى ذلك، نفى مسؤول تركي، التقارير حول ترحيل المواطنة التركية من إسرائيل، كجزء من صفقة مع الولايات المتحدة لتسليم القس الأمريكي المعتقل في تركيا.

أخبار ذات صلة

العالم يشهد ظواهر كونية فريدة.. خسوف القمر الدموي.. والمريخ يقترب من الأرض

العالم يشهد ظواهر كونية فريدة.. خسوف القمر الدموي.. والمريخ يقترب من الأرض

كوريا الشمالية تسلم الولايات المتحدة رفات جنود أمريكيين قتلوا بالحرب الكورية

كوريا الشمالية تسلم الولايات المتحدة رفات جنود أمريكيين قتلوا بالحرب الكورية

شبكة أمريكية: ترامب مستعد لضرب إيران في أغسطس المقبل

شبكة أمريكية: ترامب مستعد لضرب إيران في أغسطس المقبل

يسرائيل كاتس: الجيش الإسرائيلي أصبح قريبًا من حرب في قطاع غزة

يسرائيل كاتس: الجيش الإسرائيلي أصبح قريبًا من حرب في قطاع غزة

لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة تنشر أسماء الدول التي لم تدفع حصصها المالية

لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة تنشر أسماء الدول التي لم تدفع حصصها المالية

شاهد: كم المسافة التي يقطعها بوتن ليصل إلى سيارته؟

شاهد: كم المسافة التي يقطعها بوتن ليصل إلى سيارته؟

الشرطة الإثيوبية: مدير &#34;سد النهضة&#34; مات مقتولا برصاص مسدس

الشرطة الإثيوبية: مدير "سد النهضة" مات مقتولا برصاص مسدس

وزير إسرائيلي: قانون القومية مسّ بمشاعر إخواننا الدروز

وزير إسرائيلي: قانون القومية مسّ بمشاعر إخواننا الدروز

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

سفارة فلسطين بالقاهرة: سيتم نقل جثمان الطفلة &#34;الخالدي&#34; التي توفت بشرم الشيخ

سفارة فلسطين بالقاهرة: سيتم نقل جثمان الطفلة "الخالدي" التي توفت بشرم الشيخ

فيديو: ماذا قال المواطنون في غزة عن انتشار رقصة (كيكي)؟

فيديو: ماذا قال المواطنون في غزة عن انتشار رقصة (كيكي)؟

هزة أرضية جديدة في طبريا

هزة أرضية جديدة في طبريا

نشر صورة قتيل عملية الطعن في مستوطنة آدم

نشر صورة قتيل عملية الطعن في مستوطنة آدم

ليبرمان يُرضي مستوطني &#34;آدم&#34; بـ400 وحدة استيطانية.. وأمريكا تدعم

ليبرمان يُرضي مستوطني "آدم" بـ400 وحدة استيطانية.. وأمريكا تدعم

المتحدث باسم جيش الاحتلال: سنتخذ إجراءات ميدانية في قرية كوبر

المتحدث باسم جيش الاحتلال: سنتخذ إجراءات ميدانية في قرية كوبر

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

طقس الجمعة: انخفاض آخر على درجات الحرارة

طقس الجمعة: انخفاض آخر على درجات الحرارة

منوعات

شاهد.. سميرة سعيد بـ نيولوك جرىء على بوستر ألبومها الجديد

شاهد.. سميرة سعيد بـ نيولوك جرىء على بوستر ألبومها الجديد

فيديو: الجدل يشتعل.. عمرو دياب لم يتراجع لأجل اليسا ويطلق أول أغانيه

فيديو: الجدل يشتعل.. عمرو دياب لم يتراجع لأجل اليسا ويطلق أول أغانيه

فيديو: فنانة لبنانية تفقد توازنها وتسقط أرضاً خلال تصويرها فيديو كليب

فيديو: فنانة لبنانية تفقد توازنها وتسقط أرضاً خلال تصويرها فيديو كليب

نادية الجندي تحذف 8 سنوات من عمرها وتعدل تاريخ ميلادها على ويكيبيديا

نادية الجندي تحذف 8 سنوات من عمرها وتعدل تاريخ ميلادها على ويكيبيديا

أخت &#34;ميغان ماركل&#34; تستغلها لجني الأموال بهذه الطرق

أخت "ميغان ماركل" تستغلها لجني الأموال بهذه الطرق

فيديو مؤلم لممثّل سوري شهير يبكي بعد هدم مطعمه في دمشق

فيديو مؤلم لممثّل سوري شهير يبكي بعد هدم مطعمه في دمشق

قبل تحذير نيابة الجرائم في رام الله.. شاهد أجمل &#34;كيكي&#34; فلسطينية

قبل تحذير نيابة الجرائم في رام الله.. شاهد أجمل "كيكي" فلسطينية

تصرف مُدهش وغير متوقع من مجلة &#34;فوربس&#34; العالمية تجاه فيروز

تصرف مُدهش وغير متوقع من مجلة "فوربس" العالمية تجاه فيروز

صور: نجمة تركية تثير الجدل بعد إفصاحها عن ديانتها

صور: نجمة تركية تثير الجدل بعد إفصاحها عن ديانتها

صور: الحرب تشتعل.. أروى &#34;تسخر&#34; من ألبوم إليسا وتكشف سبب خلافهما.. والأخيرة ترد

صور: الحرب تشتعل.. أروى "تسخر" من ألبوم إليسا وتكشف سبب خلافهما.. والأخيرة ترد

عربي

الإمارات: لن نسمح بـ &#34;حزب الله&#34; جديد في اليمن

الإمارات: لن نسمح بـ "حزب الله" جديد في اليمن

بعد هجوم باب المندب.. قرار سعودي يرفع أسعار النفط عالميًا

بعد هجوم باب المندب.. قرار سعودي يرفع أسعار النفط عالميًا

بشار الأسد: روسيا يجب أن تظل متواجدة في الشرق الأوسط لتحقيق التوازن

بشار الأسد: روسيا يجب أن تظل متواجدة في الشرق الأوسط لتحقيق التوازن

صحيفة تكشف هوية الاسرائيلية التي أسقطت طائرة (سوخوي 22) السورية.. فمن هي؟

صحيفة تكشف هوية الاسرائيلية التي أسقطت طائرة (سوخوي 22) السورية.. فمن هي؟