جيش الاحتلال متخوف من تكرار عمليات القنص على حدود غزة

رام الله - دنيا الوطنأكد المحلل العسكري الإسرائيلي، أمير بوخبوط، أن الجيش الإسرائيلي، متخوف من نيران القناصة الفلسطينية، وتكرار الحوادث السابقة، واستهداف جنود خلال التظاهرات التي ستنطلق اليوم الجمعة على حدود قطاع غزة.وأشار المحلل العسكري، الى وجود تخوفات لدى قيادة المنطقة الجنوبية، من قيام قناصين فلسطينيين، باستهداف جنود وضباط إسرائيليين خلال تظاهرات اليوم.وبحسب ما نقل موقع (عكا) للئؤون الإسرائيلية، فإن بوخبوط قال: إن لواء (جفعاتي)، يستعد للتعامل مع التظاهرات، مشيرًا إلىأن حركة حماس، ليست المسؤولة عن عمليات قنص الجنود السابقة، التي وقعت على حدود قطاع غزة، زاعما انها تشجع ذلك.ويستعد الجيش الإسرائيلي، لقمع تظاهرات ومسيرات العودة على الحدود مع قطاع غزة بعد صلاة الجمعة.