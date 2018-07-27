مباشر | قوات الإحتلال الإسرائيلي تطلق قنابل الصوت لتفريق المصلين من باحات المسجد الأقصى

شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال متخوف من تكرار عمليات القنص على حدود غزة

جيش الاحتلال متخوف من تكرار عمليات القنص على حدود غزة
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد المحلل العسكري الإسرائيلي، أمير بوخبوط، أن الجيش الإسرائيلي، متخوف من نيران القناصة الفلسطينية، وتكرار الحوادث السابقة، واستهداف جنود خلال التظاهرات التي ستنطلق اليوم الجمعة على حدود قطاع غزة.

وأشار المحلل العسكري، الى وجود تخوفات لدى قيادة المنطقة الجنوبية، من قيام قناصين فلسطينيين، باستهداف جنود وضباط إسرائيليين خلال تظاهرات اليوم.

وبحسب ما نقل موقع (عكا) للئؤون الإسرائيلية، فإن بوخبوط قال: إن لواء (جفعاتي)، يستعد للتعامل مع التظاهرات، مشيرًا إلىأن حركة حماس، ليست المسؤولة عن عمليات قنص الجنود السابقة، التي وقعت على حدود قطاع غزة، زاعما انها تشجع ذلك. 

ويستعد الجيش الإسرائيلي، لقمع تظاهرات ومسيرات العودة على الحدود مع قطاع غزة بعد صلاة الجمعة.

أخبار ذات صلة

سفارة فلسطين بالقاهرة: سيتم نقل جثمان الطفلة &#34;الخالدي&#34; التي توفت بشرم الشيخ

سفارة فلسطين بالقاهرة: سيتم نقل جثمان الطفلة "الخالدي" التي توفت بشرم الشيخ

مواجهات عنيفة في باحات الأقصى.. والاحتلال يطلق قنابل الغاز والصوت تجاه المصلين

مواجهات عنيفة في باحات الأقصى.. والاحتلال يطلق قنابل الغاز والصوت تجاه المصلين

حواتمة: على السلطة الفلسطينية أن تحسم موقفها &#34;المتردد&#34; حيال صفقة القرن

حواتمة: على السلطة الفلسطينية أن تحسم موقفها "المتردد" حيال صفقة القرن

تمهيدًا لهدمه.. قوات الاحتلال تأخذ قياسات منزل الشهيد &#34;محمد طارق يوسف&#34;

تمهيدًا لهدمه.. قوات الاحتلال تأخذ قياسات منزل الشهيد "محمد طارق يوسف"

فيديو: ماذا قال المواطنون في غزة عن انتشار رقصة (كيكي)؟

فيديو: ماذا قال المواطنون في غزة عن انتشار رقصة (كيكي)؟

هزة أرضية جديدة في طبريا

هزة أرضية جديدة في طبريا

نشر صورة قتيل عملية الطعن في مستوطنة آدم

نشر صورة قتيل عملية الطعن في مستوطنة آدم

وفاة طفلة فلسطينية إثر تعرضها و90 شخصًا للتسمم في شرم الشيخ

وفاة طفلة فلسطينية إثر تعرضها و90 شخصًا للتسمم في شرم الشيخ

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

سفارة فلسطين بالقاهرة: سيتم نقل جثمان الطفلة &#34;الخالدي&#34; التي توفت بشرم الشيخ

سفارة فلسطين بالقاهرة: سيتم نقل جثمان الطفلة "الخالدي" التي توفت بشرم الشيخ

فيديو: ماذا قال المواطنون في غزة عن انتشار رقصة (كيكي)؟

فيديو: ماذا قال المواطنون في غزة عن انتشار رقصة (كيكي)؟

هزة أرضية جديدة في طبريا

هزة أرضية جديدة في طبريا

نشر صورة قتيل عملية الطعن في مستوطنة آدم

نشر صورة قتيل عملية الطعن في مستوطنة آدم

ليبرمان يُرضي مستوطني &#34;آدم&#34; بـ400 وحدة استيطانية.. وأمريكا تدعم

ليبرمان يُرضي مستوطني "آدم" بـ400 وحدة استيطانية.. وأمريكا تدعم

المتحدث باسم جيش الاحتلال: سنتخذ إجراءات ميدانية في قرية كوبر

المتحدث باسم جيش الاحتلال: سنتخذ إجراءات ميدانية في قرية كوبر

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

طقس الجمعة: انخفاض آخر على درجات الحرارة

طقس الجمعة: انخفاض آخر على درجات الحرارة

منوعات

شاهد.. سميرة سعيد بـ نيولوك جرىء على بوستر ألبومها الجديد

شاهد.. سميرة سعيد بـ نيولوك جرىء على بوستر ألبومها الجديد

فيديو: الجدل يشتعل.. عمرو دياب لم يتراجع لأجل اليسا ويطلق أول أغانيه

فيديو: الجدل يشتعل.. عمرو دياب لم يتراجع لأجل اليسا ويطلق أول أغانيه

فيديو: فنانة لبنانية تفقد توازنها وتسقط أرضاً خلال تصويرها فيديو كليب

فيديو: فنانة لبنانية تفقد توازنها وتسقط أرضاً خلال تصويرها فيديو كليب

نادية الجندي تحذف 8 سنوات من عمرها وتعدل تاريخ ميلادها على ويكيبيديا

نادية الجندي تحذف 8 سنوات من عمرها وتعدل تاريخ ميلادها على ويكيبيديا

أخت &#34;ميغان ماركل&#34; تستغلها لجني الأموال بهذه الطرق

أخت "ميغان ماركل" تستغلها لجني الأموال بهذه الطرق

فيديو مؤلم لممثّل سوري شهير يبكي بعد هدم مطعمه في دمشق

فيديو مؤلم لممثّل سوري شهير يبكي بعد هدم مطعمه في دمشق

قبل تحذير نيابة الجرائم في رام الله.. شاهد أجمل &#34;كيكي&#34; فلسطينية

قبل تحذير نيابة الجرائم في رام الله.. شاهد أجمل "كيكي" فلسطينية

تصرف مُدهش وغير متوقع من مجلة &#34;فوربس&#34; العالمية تجاه فيروز

تصرف مُدهش وغير متوقع من مجلة "فوربس" العالمية تجاه فيروز

صور: نجمة تركية تثير الجدل بعد إفصاحها عن ديانتها

صور: نجمة تركية تثير الجدل بعد إفصاحها عن ديانتها

صور: الحرب تشتعل.. أروى &#34;تسخر&#34; من ألبوم إليسا وتكشف سبب خلافهما.. والأخيرة ترد

صور: الحرب تشتعل.. أروى "تسخر" من ألبوم إليسا وتكشف سبب خلافهما.. والأخيرة ترد

عربي

الإمارات: لن نسمح بـ &#34;حزب الله&#34; جديد في اليمن

الإمارات: لن نسمح بـ "حزب الله" جديد في اليمن

بعد هجوم باب المندب.. قرار سعودي يرفع أسعار النفط عالميًا

بعد هجوم باب المندب.. قرار سعودي يرفع أسعار النفط عالميًا

بشار الأسد: روسيا يجب أن تظل متواجدة في الشرق الأوسط لتحقيق التوازن

بشار الأسد: روسيا يجب أن تظل متواجدة في الشرق الأوسط لتحقيق التوازن

صحيفة تكشف هوية الاسرائيلية التي أسقطت طائرة (سوخوي 22) السورية.. فمن هي؟

صحيفة تكشف هوية الاسرائيلية التي أسقطت طائرة (سوخوي 22) السورية.. فمن هي؟