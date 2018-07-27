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بعد هجوم باب المندب.. قرار سعودي يرفع أسعار النفط عالميًا

بعد هجوم باب المندب.. قرار سعودي يرفع أسعار النفط عالميًا
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
ارتفعت أسعار النفط في العالم، عقب الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي على ناقلة نفط سعودية.

وأدى تعليق السعودية مرور شحنات النفط الخام عبر مضيق باب المندب في البحر الأحمر إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا، بعد الهجوم الحوثي.

وقالت وكالة (رويترز): إن الإجراء السعودي، ، جاء عقب هجوم على ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر، وبالتزامن مع انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وارتفعت أسعار النفط، أمس الخميس، للجلسة الثالثة على التوالي، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 61 سنتا بما يعادل 0.8% لتبلغ عند التسوية 74.54 دولار للبرميل.

وكان الخام لامس في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 16 تموز/ يوليو عند 74.83 دولار للبرميل.

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