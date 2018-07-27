بشار الأسد: روسيا يجب أن تظل متواجدة في الشرق الأوسط لتحقيق التوازن

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس السوري، بشار الأسد، أن وجود العسكريين الروس في سوريا ضروري ليعم السلام والاستقرار السياسي، مشيرًا إلى روسيا ليست دولة صغيرة، بل قوة عظمى، يجب أن تكون موجودة، لتحقيق التوازن في الشرق الأوسط.وقال الأسد، وفق ما نقلت عنه وكالة (سبوتنيك): إن "مدة الاتفاق بين سوريا وروسيا بشأن القاعدة العسكرية في حميميم تشير إلى خطط طويلة الأجل للتعاون بين البلدين"، لافتًا إلى أن بلاده تناقش مع موسكو إمكانية تسهيل عودة اللاجئين إلى سوريا.إلى ذلك، دعا الأسد اللاجئين الذين كانوا يمتلكون أعمالا تجارية خاصة في سوريا في السابق للعودة إلى وطنهم.