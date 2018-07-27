شؤون فلسطينية

هزة أرضية جديدة في طبريا

هزة أرضية جديدة في طبريا
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، بأن هزة أرضية خفيفة، وقعت صباح اليوم الجمعة، في منطقة بحيرة طبريا.

وقالت الصحيفة: إن الهزة الأرضية كانت خفيفة، وشعر بها عدد من السكان هناك، وتأتي ضمن سلسلة الهزات الأرضية التي تقع بشكل شبه يومي، في طبريا، منذ حوالي الشهر.

وكان الدكتور جلال الدبيك، مدير وحدة علوم الأرض وهندسة الزلازل في جامعة النجاح الوطنية، أكد أن أكثر المناطق الفلسطينية عرضة للزلازل، وتعتبر بؤر زلزالية، هي منطقة بحيرة طبريا، وما بعد منطقة شمال طبريا بعشرة كيلومترات، باتجاه أصبع الجليل شمال فلسطين، إضافة لمنطقة وادي عربة، والبحر الميت، والأغوار وبيسان، ومنطقة صدع الفارعة الكرمل، وكذلك البحر الأبيض المتوسط.

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