دولي

يسرائيل كاتس: الجيش الإسرائيلي أصبح قريبًا من حرب في قطاع غزة

يسرائيل كاتس: الجيش الإسرائيلي أصبح قريبًا من حرب في قطاع غزة
وزير الاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس
رام الله - دنيا الوطن
علق وزير الاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على موضوع التصعيد العسكري الأخير في قطاع غزة، ما بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.

وحذر كاتس، من أن الجيش الإسرائيلي، سيكون قريبًا من حرب في قطاع غزة، من أجل سحق حركة حماس.

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