يسرائيل كاتس: الجيش الإسرائيلي أصبح قريبًا من حرب في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنعلق وزير الاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على موضوع التصعيد العسكري الأخير في قطاع غزة، ما بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.وحذر كاتس، من أن الجيش الإسرائيلي، سيكون قريبًا من حرب في قطاع غزة، من أجل سحق حركة حماس.