شؤون فلسطينية

نشر صورة قتيل عملية الطعن في مستوطنة آدم

نشر صورة قتيل عملية الطعن في مستوطنة آدم
قتيل عملية الطعن "يوتام عوفاديا"
رام الله - دنيا الوطن
نشرت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، صورة قتيل عملية الطعن، التي وقعت أمس الخميس، في مستوطنة آدم، قرب رام الله، حيث أكدت أن القتيل يدعى يوتام عوفاديا، ويبلغ من العمر 31 عامًا.

في أعقاب ذلك، دعا وزير الاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، لطرد عائلات منفذي العمليات إلى قطاع غزة بعد هدم منازلهم.

بدوره، قالت وزيرة القضاء ايليت شاكيد: إن الرد على عملية الطعن في مستوطنة آدم سيكون بتعزيز الاستيطان، واتفق معها وزير الجيش افيغدور ليبرمان الذي قال: إن حكومته ستواصل تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية.

وقال ليبرمان في تغريدة عبر موقع (تويتر): قررت هذا الصباح الترويج لخطة لبناء 400 وحدة استيطانية، بمستوطنة آدم والموافقة عليها في مؤسسات التخطيط في الأسابيع المقبلة.

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