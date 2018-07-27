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الحوثيون: قصفنا مطار أبو ظبي لأول مرة

الحوثيون: قصفنا مطار أبو ظبي لأول مرة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الحوثيون، عن شنهم لعدة غارات على مطار أبو ظبي الدولي.

 وقالت قناة (المسيرة)، التابعة للحوثيين، أن "سلاح الجو المسير شن عدة غارات على مطار أبوظبي الدولي". ​وأوضحت القناة أن "سلاح الجو المسير يقصف مطار أبوظبي الدولي بطائرة مسيرة من طراز (صماد 3)".

 بدورها، أكدت ادارة مطار أبو ظبي الدولي وقوع حادثة تسببت به مركبة لنقل الإمدادات في ساحة المطار، وفق ما نقلت عنه وكالة (سبوتنيك).

 ​وقالت صفحة المطار عبر (تويتر): "تؤكد مطارات أبوظبي وقوع حادثة في مطار أبوظبي الدولي تسببت به مركبة لنقل الإمدادات في ساحة المطار التابعة لمبنى المسافرين رقم 1 في الساعة الرابعة من مساء اليوم، والتي لم تؤثر على سير العمليات التشغيلية للمطار أو جدول الرحلات الجوية القادمة والمغادرة".

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