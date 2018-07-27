دولي

لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة تنشر أسماء الدول التي لم تدفع حصصها المالية

لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة تنشر أسماء الدول التي لم تدفع حصصها المالية
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
في سابقة تحدث للمرة الأولى، في تاريخ الأمم المتحدة، نشر الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، قائمة بأسماء الدول التي لم تدفع حصصها المالية للمنظمة الدولية العام الحالي.

وضمت القائمة بلدانا عربية على رأسها: السعودية ومصر وسوريا وليبيا والصومال واليمن والأردن ولبنان والسودان وسلطنة عمان وجزر القمر، كما ضمت بلدانا أفريقية وآسيوية، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، بحسب موقع (عربي 21).
 
وبحسب البيان، فإن 112 دولة عضوا بالأمم المتحدة، دفعت كامل مستحقاتها المالية للمنظمة الدولية، فيما بلغ إجمالي المبلغ الذي دفعته الدول الأعضاء بحلول نهاية حزيران/ يونيو الماضي مليارا و494 مليونا و200 دولار أمريكي فقط، مقارنة بمليار و701 مليون و800 دولار عن الفترة نفسها من 2017".

وأوضح البيان، أن "المبلغ غير المسدد لميزانية الأمم المتحدة لعام 2018 هو 809 ملايين و990 ألفا و83 دولارا و53 سنتا أمريكيا".

وضم بيان المتحدث الأممي قائمة بأسماء 68 دولة من الدول التي لم تسدد حصصها المالية للعام الحالي، من بينها: إيران، وإسرائيل، والبرازيل، والأرجنتين، وكولومبيا، وفنزويلا، وبنما، وبارغواي، وكوريا الشمالية، وبيلاروسيا، وطاجيكستان، وماليزيا، والمالديف، وباكستان، وبنغلادش.

أما الدول الإفريقية، التي لم تدفع فهي: أنغولا، وبوتسوانا، وبوركينا فاسو، وبوروندي، والكاميرون، وتشاد، والكونغو، والكونغو الديمقراطية، وجيبوتي، وإريتريا، وغابون، وغامبيا، وغانا، وغينيا بيساو، وكينيا، ومدغشقر، ومالاوي، ومالي، وموزمبيق، والنيجر، والسنغال، وسيراليون، وتوغو، وأوغندا، وتنزانيا، وزامبيا، وزيمبابوي.

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