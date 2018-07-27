وفاة طفلة فلسطينية إثر تعرضها وعائلتها للتسمم في شرم الشيخ

رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر محلية، صباح اليوم الجمعة، بأن طفلة فلسطينية تبلغ من العمر (9 أعوام) من مخيم الجلزون شمال رام الله، توفيت إثر تعرضها وعائلتها للتسمم خلال رحلة سياحية لشرم الشيخ المصرية.إلى ذلك، قال موقع (أهل مصر): إن غرفة السياحة بشرم الشيخ، شكلت غرفة عمليات متقدمة لمتابعة حادث التسمم، الذي أصاب مجموعة من السياح المصريين والأجانب داخل أحد فنادق منطقة (نبق) السياحية، التابعة لمدينة شرم الشيخ.وأكد الموقع، أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد الفندق المتسبب في الواقعة إذا ثبت من التحاليل أن هناك تقصير في عمليات حفظ وطهي الأطعمة.وكان اللواء طارق مجاهد مدير أمن جنوب سيناء قد تلقى إخطارا من قسم شرطة شرم الشيخ، يفيد نقل 35 نزيلا مصابين باشتباه نزلة معوية حادة في أحد الفنادق بمنطقة الغرقانة بمدينة شرم الشيخ، بحسب ما نقل موقع (فيتو) المصري.