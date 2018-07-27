شؤون فلسطينية

استعدادات فلسطينية لإحياء جمعة "أطفالنا الشهداء" على حدود غزة

استعدادات فلسطينية لإحياء جمعة "أطفالنا الشهداء" على حدود غزة
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يستعد الفلسطينيون، لإحياء جمعة (أطفالنا الشهداء)، عصر اليوم، ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار التي تنظم منذ الثلاثين من آذار/ مارس الماضي، على طول السياج الحدودي لقطاع غزة.

ودعت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرات العودة وكسر الحصار سكان القطاع للمشاركة الواسعة في جمعة (أطفالنا الشهداء)، كما قالت: إن المسيرات ستبدأ مع صلاة العصر مباشرة حتى نهاية يوم الجمعة الساعة السابعة والنصف مساءً. 

وطالبت الهيئة المواطنين بالتوجه إلى مخيمات العودة شرق قطاع غزة، مؤكدة على سلمية المسيرة وجماهيريتها وعلى استمرارها حتى تحقق أهدافها التي انطلقت من أجلها وهي حماية حقنا في العودة إلى فلسطين وكسر الحصار عن غزة ورفضا لصفقة القرن الامريكية وما يسمى بالوطن البديل عن فلسطين.

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