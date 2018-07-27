ليبرمان يُرضي مستوطني "آدم" بـ400 وحدة استيطانية

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أن حكومته ستواصل تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية.وقال ليبرمان في تغريدة عبر موقع (تويتر): قررت هذا الصباح الترويج لخطة لبناء 400 وحدة استيطانية، بمستوطنة آدم والموافقة عليها في مؤسسات التخطيط في الأسابيع المقبلة.