ليبرمان يُرضي مستوطني "آدم" بـ400 وحدة استيطانية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أن حكومته ستواصل تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية.
وقال ليبرمان في تغريدة عبر موقع (تويتر): قررت هذا الصباح الترويج لخطة لبناء 400 وحدة استيطانية، بمستوطنة آدم والموافقة عليها في مؤسسات التخطيط في الأسابيع المقبلة.
أكد وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أن حكومته ستواصل تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية.
وقال ليبرمان في تغريدة عبر موقع (تويتر): قررت هذا الصباح الترويج لخطة لبناء 400 وحدة استيطانية، بمستوطنة آدم والموافقة عليها في مؤسسات التخطيط في الأسابيع المقبلة.
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