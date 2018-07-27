المتحدث باسم جيش الاحتلال: سنتخذ إجراءات ميدانية في قرية كوبر

رام الله - دنيا الوطنأكد المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، أن جيشه سيعزز تواجده في الضفة الغربية عقب عملية الطعن التي قتل فيها مستوطن وأصيب مستوطنان أخران.وأضاف ان الجيش سيتخذ اجراءات ميدانية فورية في قرية كوبر التي ينحدر منها المنفذ.واستشهد الفتى محمد طارق (17 عامًا) من قرية كوبر شمال رام الله برصاص الاحتلال بعد طعنه ثلاثة مستوطنين في مستوطنة آدم جنوب شرق مدينة رام الله.