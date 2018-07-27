الجهاد: عملية القدس فاتحة خير على طريق تصاعد الغضب الشعبي بوجه الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
باركت حركة الجهاد الاسلامي، عملية الطعن التي نفذها الشاب محمد طارق دار يوسف مساء أمس الخميس، في مستوطنة (آدم) قرب قرية حزما شمال القدس، التي أسفرت عن مقتل مستوطن واصابة اثنين اخرين.
واعتبرت الحركة ، أن السبيل لمواجهة الاحتلال والرد على جرائمه، يتم عبر انخراط كل فئات الشعب في مواجهته والتصدي لعدوانه.
باركت حركة الجهاد الاسلامي، عملية الطعن التي نفذها الشاب محمد طارق دار يوسف مساء أمس الخميس، في مستوطنة (آدم) قرب قرية حزما شمال القدس، التي أسفرت عن مقتل مستوطن واصابة اثنين اخرين.
وقالت الحركة في بيان لها على موقعها الالكتروني: "إن هذه العملية هي فاتحة خير على طريق تصاعد الغضب الشعبي في وجه جنود الاحتلال والمستوطنين، ردا على عنجهيتهم واقتحاماتهم للمسجد الاقصى وإرهابهم المنظم بحق اهلنا وأبناء شعبنا".
واعتبرت الحركة ، أن السبيل لمواجهة الاحتلال والرد على جرائمه، يتم عبر انخراط كل فئات الشعب في مواجهته والتصدي لعدوانه.
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