الجهاد: عملية القدس فاتحة خير على طريق تصاعد الغضب الشعبي بوجه الاحتلال





وقالت الحركة في بيان لها على موقعها الالكتروني : "إن هذه العملية هي فاتحة خير على طريق تصاعد الغضب الشعبي في وجه جنود الاحتلال والمستوطنين، ردا على عنجهيتهم واقتحاماتهم للمسجد الاقصى وإرهابهم المنظم بحق اهلنا وأبناء شعبنا".



واعتبرت الحركة ، أن السبيل لمواجهة الاحتلال والرد على جرائمه، يتم عبر انخراط كل فئات الشعب في مواجهته والتصدي لعدوانه.







رام الله - دنيا الوطنباركت حركة الجهاد الاسلامي، عملية الطعن التي نفذها الشاب محمد طارق دار يوسف مساء أمس الخميس، في مستوطنة (آدم) قرب قرية حزما شمال القدس، التي أسفرت عن مقتل مستوطن واصابة اثنين اخرين.