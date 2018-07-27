تعقيبا على عملية الطعن.. حماس: انتفاضة القدس مستمرة بكل أدواتها وأشكالها





تصريح حركة حماس جاء تعقيبا على عملية الطعن التي نفذها الشاب محمد طارق (17 عاما)، في مستوطنة (آدم) قرب حزما شمال القدس، مساء أمس الخميس، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن واصابة اثنين آخرين.





وقال برهوم: "إن أبناء شعبنا الفلسطيني لا يمكن أن يقفوا مكتوفي الأيدي في ظل استمرار جرائم الاحتلال وانتهاكاته وعدوانه".

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم، أن انتفاضة القدس مستمرة بكل أدواتها وأشكالها، وأن الضفة جاهزة وقادرة على الثأر لدماء الشهداء وردع الاحتلال رغم كل ما تتعرض له من ظلم ومؤامرات.