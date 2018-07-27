"مختل عقليا" يصيب خمسة أشخاص بآلة حادة غرب مدينة غزة





وأفاد العقيد أيمن البطنيجي المتحدث باسم االشرطة الفلسطينية بقطاع غزة في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن شخصاً "مختل عقليا" أصابة خمسة مواطنين بعد الاعتداء عليهم بآلة حادة في شارع الرشيد غرب مدينة غزة.





وأشار البطنيجي إلى أنه تم السيطرة عليه، مؤكداً أنه سيتم تحويله الى المصحة.

خاص دنيا الوطنأقدم شخص في ساعة متأخرة من مساء ليلة الخميس، على الاعتداء على عدد من المواطنين في شارع الرشيد غرب مدينة غزة، مما أسفر عن اصابة خمسة منهم.