عدوان: جهود الوساطة لن تفلح إلا إذا كانت نتائج ترضى عنها قيادة المقاومة

رام الله - دنيا الوطنقال عاطف عدوان النائب في المجلس التشريعي، القيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس): "الاحتلال وضع المقاومة أمام موقف لابد من الرد عليه، وبالتالي فإن جهود الوساطة لن تفلح هذه المرة، إلا اذا كانت نتائج ترضى عنها قيادة المقاومة".جاء ذلك في تعقيبه على استهداف قوات الاحتلال للشهداء الثلاثة أمس الأربعاء، حيث قال في تصريح له على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "إن الاحتلال الاسرائيلي باستهدافه الشهداء الثلاثة أمس الأربعاء، ضرب هدفا واضحا ومضموناً.واشار عدوان، إلى أن رسالة الاحتلال كانت دموية جبانة، وأراد فرض معادلة جديدة مفادها، (إذا ضربت فأوجع)، لعله يحقق حالة الردع التي يريدها.