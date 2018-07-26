الجيش الإسرائيلي ينفي وقوع تفجير على حدود قطاع غزة

نفى المتحدث بإسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، تعرض قوة من الجيش لإطلاق نار على الحدود مع قطاع غزة.





وقال أدرعي: "خلافًا للتقارير عن حادث اطلاق نار في جنوب قطاع غزة نوضح انه لا علم عن إطلاق نار باتجاه قواتنا".







وكان موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي، أفاد بوجود أنباء اولية عن تعرض قوة من الجيش الاسرائيلي تعرضت مساء اليوم الاربعاء، لمحاولة قنص جديدة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، فيما يسفر ذلك عن وقوع اصابات.





وفي حدث أولي آخر، أعلن الموقع ذاته، ان عبوة ناسفة انفجرت قرب قوة من الجيش على حدود القطاع، ولم تسفر عن وقوع اصابات.

رام الله - دنيا الوطن