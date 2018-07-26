الرجوب ردا على الطيراوي: من يمس أبناء الأمن الفلسطيني "ملعون وليس منا"





تصريحات الرجوب جاءت على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، ردا على توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الذي أكد ان بعض الاجهزة الامنية يمارسون الاذلال لأبناء حركة فتح والشعب الفلسطيني.





واضاف: "لا تأبهوا لمن يزحف على بطنه باحثا على ضالته، عل حساب كرامتكمم واسم وتاريخ أسركم".





وتابع قوله الذي وجهه لأبناء الاجهزة الامنية: "أنتم الخيرة التي اختارهاا لله واختارتها قيادتكم السياسية؛ من أجل الحفاظ على أمن واستقرار أبناء شعبنا، وأنتم تاج على جبين الشرفاء، وقيادتكم تعتز بكم".









رام الله - دنيا الوطنقال اللواء أكرم الرجوب محافظ مدينة نابلس: "ابناء الأمن الفلسطيني قيادة وضابطاً وأفراداً انتم خيرة أبناء شعب فلسطين، فوطنيتكم من وطنية قيادة فتح، ومن يمسها ملعون، ومن يتطاول على كرامتكم ليس منا".