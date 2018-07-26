الرئيس يُعزي الطائفة الدرزية بضحايا التفجيرات في محافظة السويداء السورية

رام الله - دنيا الوطنعزى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الطائفة الدرزية، بضحايا التفجيرات، التي شنها تنظيم الدولة في محافظة السويداء السورية.جاء ذلك، في رسائل تعزية، وجهها الرئيس للشيخ حكمت الهجري الأب الروحي للطائفة الدرزية، وللشيخ موفق طريف، الرئيس الروحي للطائفة الدرزية، والزعيم الشيخ وليد جنبلاط، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي.وقال الرئيس في رسائل التعزية: "باسم دولة فلسطين وشعبها، نتقدم للطائفة الدرزية، ولجميع أهلنا في السويداء ولشعب لبنان الشقيق، بخالص تعازينا ومواساتنا القلبية بضحايا التفجيرات التي شنها تنظيم الدولة في محافظة السويداء".وأضاف: "نؤكد إدانتنا واستنكارنا المطلق لهذه الأعمال البشعة التي تتنافى والشرائع والقوانين والأخلاق الإنسانية، معبرين لكم عن تضامننا ووقوفنا التام معكم ومع العائلات الثكلى في هذا الحدث الأليم، راجين للضحايا الرحمة، وللمصابين الشفاء العاجل".