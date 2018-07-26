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شؤون فلسطينية

أسفرت عن مقتل مستوطن.. استشهاد مواطن برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالقدس

أسفرت عن مقتل مستوطن.. استشهاد مواطن برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
استشهد مواطن فلسطيني، مساء اليوم، الخميس، بعدما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه، بزعم تنفيذه عملية طعن قرب قرية حزبا شمال القدس.

وقد أسفرت العملية عن مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين، احداها وصفت بالخطيرة والاخرى بالمتوسطة.

وفي تفاصيل العملية، قالت الصحيفة: "المنفذ دخل إلى مستوطنة (آدم) ونفذ عملية الطعن داخل منزل، وتم إطلاق النار عليه"، لافتة إلى أن القوات الإسرائيلية، تُجري الآن عمليات بحث وتمشيط خوفاً من وجود منفذ ثانٍ.

يتبع..


 






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