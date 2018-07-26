(هآرتس): الجيش يعتزم الرد بقوة على أي ضرر يلحق بالسياج غداً الجمعة





وكانت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة، قد دعت لأن تكون فعاليات مسيرة العودة غداً الجمعة تحت اسم "أطفالنا الشهداء".

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي، يعتزم الرد بقوة كبيرة على أي ضرر، يلحق بالسياج الفاصل أو تجاوزات تحدث غداً الجمعة، من قبل المتظاهرين الفلسطينيين على الحدود الشرقية لقطاع غزة.