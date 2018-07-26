(هآرتس): الجيش يعتزم الرد بقوة على أي ضرر يلحق بالسياج غداً الجمعة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي، يعتزم الرد بقوة كبيرة على أي ضرر، يلحق بالسياج الفاصل أو تجاوزات تحدث غداً الجمعة، من قبل المتظاهرين الفلسطينيين على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
أكدت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي، يعتزم الرد بقوة كبيرة على أي ضرر، يلحق بالسياج الفاصل أو تجاوزات تحدث غداً الجمعة، من قبل المتظاهرين الفلسطينيين على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
وكانت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة، قد دعت لأن تكون فعاليات مسيرة العودة غداً الجمعة تحت اسم "أطفالنا الشهداء".
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