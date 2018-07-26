عاجل

  • (حدشوت 24): الإعلان عن مقتل أحد مصابي عملية الطعن في مستوطنة آدم

شؤون فلسطينية

جماهير غزة تُشيّع جثامين شهداء القصف الإسرائيلي

جماهير غزة تُشيّع جثامين شهداء القصف الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا الفلسطيني في مدينة غزة، ظهر اليوم، الخميس، جثامين الشهداء محمد العرعير، وأحمد البسوس، وعبادة فروانة، الذين ارتقوا عصر أمس، بقصف إسرائيلي، استهداف نقطة رصد للمقاومة الفلسطينية شرقي غزة.

وشارك في جنازة التشييع قيادة حركة حماس، تقدمهم إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، وعدد من قادة العمل الوطني والإسلامي، وآلاف من أبناء شعبنا.

وانطلق موكب التشييع من المسجد العمري الكبير بمدينة غزة عقب الصلاة عليهم، وصولاً إلى مقبرة الشهداء شرقي المدينة، وسط هتافات مطالبة بالانتقام لدمائهم.

وفي كلمة له خلال مراسم التشييع، أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، فتحي حماد، أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً، مشدداً على أن المقاومة الفلسطينية، ستنتقم لهذه الدماء، وأنها غير عاجزة عن تسديد الضربة تلو الضربة للعدو.

وأوضح أن دماء الشهداء تصنع التاريخ، وتصنع التحول، منبهاً إلى أن دماء الشهداء على طول الطريق، ستدحر الاحتلال. 

وأضاف حماد، أننا ثابتون على أرضنا رغم الدماء والجراح، ونقود حراكنا السلمي، ويدنا على الزناد، حماية لشعبنا وأرضنا، داعياً الأمة إلى مساندة شعبنا في مقاومته، وكفاحه ضد الاحتلال.

أخبار ذات صلة

أسفرت عن مقتل مستوطن.. استشهاد مواطن برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالقدس

أسفرت عن مقتل مستوطن.. استشهاد مواطن برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالقدس

صحيفة تكشف: فرنسا متورطة في اغتيال القيادي بحركة حماس (المبحوح)

صحيفة تكشف: فرنسا متورطة في اغتيال القيادي بحركة حماس (المبحوح)

(هآرتس): الجيش يعتزم الرد بقوة على أي ضرر يلحق بالسياج غداً الجمعة

(هآرتس): الجيش يعتزم الرد بقوة على أي ضرر يلحق بالسياج غداً الجمعة

(تيكا) التركية تُنفذ 543 مشروعاً تنموياً وإنسانياً في فلسطين

(تيكا) التركية تُنفذ 543 مشروعاً تنموياً وإنسانياً في فلسطين

الصحة: 152 شهيداً وأكثر من 16 ألف إصابة منذ انطلاق مسيرات العودة

الصحة: 152 شهيداً وأكثر من 16 ألف إصابة منذ انطلاق مسيرات العودة

مصدر روسي: نتنياهو رفض لقاءً مع الرئيس عبّاس بموسكو لإحياء عملية السلام

مصدر روسي: نتنياهو رفض لقاءً مع الرئيس عبّاس بموسكو لإحياء عملية السلام

المالكي: الإجراءات الأمريكية الأخيرة قوضت فرص حل الصراع

المالكي: الإجراءات الأمريكية الأخيرة قوضت فرص حل الصراع

خاضتها إسرائيل وأمريكا.. معركة دبلوماسية في الأمم المتحدة تُحسم لصالح دولة فلسطين

خاضتها إسرائيل وأمريكا.. معركة دبلوماسية في الأمم المتحدة تُحسم لصالح دولة فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

جماهير غزة تُشيّع جثامين شهداء القصف الإسرائيلي

جماهير غزة تُشيّع جثامين شهداء القصف الإسرائيلي

(تيكا) التركية تُنفذ 543 مشروعاً تنموياً وإنسانياً في فلسطين

(تيكا) التركية تُنفذ 543 مشروعاً تنموياً وإنسانياً في فلسطين

المالكي: الإجراءات الأمريكية الأخيرة قوضت فرص حل الصراع

المالكي: الإجراءات الأمريكية الأخيرة قوضت فرص حل الصراع

الثوابتة: الاحتلال يسعى لعسكرة مسيرات العودة وجر غزة لتصعيد جديد

الثوابتة: الاحتلال يسعى لعسكرة مسيرات العودة وجر غزة لتصعيد جديد

الأحد المقبل.. عهد التميمي ووالدتها تكسران قيد السجان الإسرائيلي

الأحد المقبل.. عهد التميمي ووالدتها تكسران قيد السجان الإسرائيلي

فيديو: برعاية جوال.. تخريج الدفعة الثالثة من مخيم (Code For Palestine)

فيديو: برعاية جوال.. تخريج الدفعة الثالثة من مخيم (Code For Palestine)

تحت رعاية الحمد الله توقيع اتفاقية دعم لفلسطين بقيمة 37 مليون دولار كندي

تحت رعاية الحمد الله توقيع اتفاقية دعم لفلسطين بقيمة 37 مليون دولار كندي

الحية: سنرد على جرائم الاحتلال بالطريقة المناسبة وفي الوقت والمكان المناسبين

الحية: سنرد على جرائم الاحتلال بالطريقة المناسبة وفي الوقت والمكان المناسبين

منوعات

قبل تحذير نيابة الجرائم في رام الله.. شاهد أجمل &#34;كيكي&#34; فلسطينية

قبل تحذير نيابة الجرائم في رام الله.. شاهد أجمل "كيكي" فلسطينية

بعد تصدرها &#34;تويتر&#34;بأكثر من 15ألف تغريدة.. &#34;دنيا الوطن&#34; ترصد ردود الأفعال على البوم &#34;اليسا&#34; الجديد

بعد تصدرها "تويتر"بأكثر من 15ألف تغريدة.. "دنيا الوطن" ترصد ردود الأفعال على البوم "اليسا" الجديد

فيديو مؤلم لممثّل سوري شهير يبكي بعد هدم مطعمه في دمشق

فيديو مؤلم لممثّل سوري شهير يبكي بعد هدم مطعمه في دمشق

تصرف مُدهش وغير متوقع من مجلة &#34;فوربس&#34; العالمية تجاه فيروز

تصرف مُدهش وغير متوقع من مجلة "فوربس" العالمية تجاه فيروز

صور: نجمة تركية تثير الجدل بعد إفصاحها عن ديانتها

صور: نجمة تركية تثير الجدل بعد إفصاحها عن ديانتها

صور: الحرب تشتعل.. أروى &#34;تسخر&#34; من ألبوم إليسا وتكشف سبب خلافهما.. والأخيرة ترد

صور: الحرب تشتعل.. أروى "تسخر" من ألبوم إليسا وتكشف سبب خلافهما.. والأخيرة ترد

فلسطيني من غزّة.. معلومات صادمة عن عريس عبير صبري الجديد

فلسطيني من غزّة.. معلومات صادمة عن عريس عبير صبري الجديد

صور: عبير صبري تتزوج من جديد.. فمن العريس هذه المرة؟

صور: عبير صبري تتزوج من جديد.. فمن العريس هذه المرة؟

فيديو: اشتعال حرب الضراير.. زوجة عمرو دياب ترد &#34;كيكي&#34; الشربيني بهذه الرقصة

فيديو: اشتعال حرب الضراير.. زوجة عمرو دياب ترد "كيكي" الشربيني بهذه الرقصة

تغيير في وجه نادين نسيب نجيم.. هذا ما ظهر عليه وزادها جمالاً

تغيير في وجه نادين نسيب نجيم.. هذا ما ظهر عليه وزادها جمالاً

عربي

صحيفة تكشف هوية الاسرائيلية التي أسقطت طائرة (سوخوي 22) السورية.. فمن هي؟

صحيفة تكشف هوية الاسرائيلية التي أسقطت طائرة (سوخوي 22) السورية.. فمن هي؟

شرطة دبي تستعيد ماسة مسروقة بقيمة 20 مليون دولار

شرطة دبي تستعيد ماسة مسروقة بقيمة 20 مليون دولار

مندوب السعودية مهاجماً هايلي: أصبحتِ إسرائيلية أكثر من الإسرائيليين

مندوب السعودية مهاجماً هايلي: أصبحتِ إسرائيلية أكثر من الإسرائيليين

اليوم.. الأردن وروسيا يبحثان عودة اللاجئين السوريين

اليوم.. الأردن وروسيا يبحثان عودة اللاجئين السوريين