جماهير غزة تُشيّع جثامين شهداء القصف الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنشيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا الفلسطيني في مدينة غزة، ظهر اليوم، الخميس، جثامين الشهداء محمد العرعير، وأحمد البسوس، وعبادة فروانة، الذين ارتقوا عصر أمس، بقصف إسرائيلي، استهداف نقطة رصد للمقاومة الفلسطينية شرقي غزة.وشارك في جنازة التشييع قيادة حركة حماس، تقدمهم إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، وعدد من قادة العمل الوطني والإسلامي، وآلاف من أبناء شعبنا.وانطلق موكب التشييع من المسجد العمري الكبير بمدينة غزة عقب الصلاة عليهم، وصولاً إلى مقبرة الشهداء شرقي المدينة، وسط هتافات مطالبة بالانتقام لدمائهم.وفي كلمة له خلال مراسم التشييع، أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، فتحي حماد، أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً، مشدداً على أن المقاومة الفلسطينية، ستنتقم لهذه الدماء، وأنها غير عاجزة عن تسديد الضربة تلو الضربة للعدو.وأوضح أن دماء الشهداء تصنع التاريخ، وتصنع التحول، منبهاً إلى أن دماء الشهداء على طول الطريق، ستدحر الاحتلال.وأضاف حماد، أننا ثابتون على أرضنا رغم الدماء والجراح، ونقود حراكنا السلمي، ويدنا على الزناد، حماية لشعبنا وأرضنا، داعياً الأمة إلى مساندة شعبنا في مقاومته، وكفاحه ضد الاحتلال.