شؤون فلسطينية

الصحة: 152 شهيدا واكثر من 16 الف اصابة منذ انطلاق مسيرات العودة

الصحة: 152 شهيدا واكثر من 16 الف اصابة منذ انطلاق مسيرات العودة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن حصيلة الاعتداءات الاسرائيلي على المشاركين في مسيرات العودة منذ انطلاقها في 30 آذار/مارس حتى الان، بلغت 152 شهيدا، و16750 اصابة بجراح مختلفة واختناق.

وفي يتعلق بالشهداء، أوضح أشرف القدرة المتحدث باسم الوزارة، أن من بين الشهداء هناك 18 طفلا، وفتاتان.

وحول احصائية الاصابات، فقد أشار إلى أن 3200 اصابة من الاطفال، و1385 سيدة، لافتا إلى ان من بين الاصابات هناك 394 اصابة وصفت حالتها بالخطيرة، فيما وصفت 4120 اصابة بالمتوسطة، و12236 طفيفة.

وحول كيفة الاصابة، أوضح القدرة، أن هناك 4250 اصابة بالرصاص الحي، و534 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و7536 بالاختناق جراء اطلاق الغاز المسيل للدموع، و4430 بالشظايا واصابات اخرى.

وفي السياق ذاته، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن من بين الاصابات 620 حالة بالرأس والرقبة، و370 بالصدر والظهر، و400 بالبطن والجوف، و1255 بالاطراف العلوية، و5410 بالاطراف السفلية، و1120 اماكن متعددة.

وحول حالات البتر، أفاد القدرة، بأن هناك 68 حالة بتر، منوها إلى ان من بينها 60 حالة بتر بالاطراف السفلية، وحالة في الاطراف العلوية، وسبع حالات بأصابع اليد.

وفيما يتعلق بالاعتداءات على الطواقم الطبية، أعلن القدرة أن الاعتداءات الاسرائيلي على الطواقم الطبية، أسفرت عن استشهاد عنصرين وهما الشهيد المسعف موسى أبو حسين، والشهيد المسعفة رزان النجار، فيما أصيب 330 اخرين بالرصاص الحي والاختناق، منوها في الوقت ذاته أن 58 سيارة اسعاف تضررت بشكل جزئي.

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