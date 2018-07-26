دولي

شاهد: كم المسافة التي يقطعها بوتن ليصل إلى سيارته؟

شاهد: كم المسافة التي يقطعها بوتن ليصل إلى سيارته؟
رام الله - دنيا الوطن
أثار فيديو، نشرته قناة روسيا اليوم، دهشة رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث يظهر كم المسافة التي يحتاج أن يقطعها الرئيس الروسي فلادمير بوتن، لكي يصل إلى سيارته.

وأظهر الفيديو، الذي تجاوزت مدته ثلاثة دقائق، الممرات الطويلة التي تؤدي إلى مكتب بوتن داخل قصر الكرملين.

يذكر أن، الكرملين ويعني بالروسية القلعة، هو مجمع تاريخي في قلب العاصمة الروسية موسكو، ويضم عدة قصور تاريخية، كما يضم مقر الرئيس الروسي.

 

شاهد أيضا: موكب بوتن أثناء مغادرته للكرملين

 

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