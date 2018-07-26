شؤون فلسطينية

روسيا: نتنياهو رفض لقاءً مع الرئيس عبّاس بموسكو لإحياء عملية السلام

روسيا: نتنياهو رفض لقاءً مع الرئيس عبّاس بموسكو لإحياء عملية السلام
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مصدر روسي، بأن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي، رفض مقترحا روسيا لاستئناف المحادثات وتحريكة عجلة المفاوضات السلمية بين الاسرائيليين والفلسطينيين، بحسب ما جاء على موقع (I24NEWS).

وبحسب القناة الاسرائيلية العاشرة، فإن نتنياهو رفض عرض المبعوثين الروس في المنطقة، تنظيم لقاء قمة مع الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس، على أن يتم في موسكو أو سوتشي في روسيا.

وبذلك ربما يلمح نتنياهو الى رفضه أي وساطة روسية، خصوصًا وأن سبق وعبّر عن إصراره على الوساطة الامريكية كالوساطة الوحيدة المقبولة عليه للتفاوض مع الفلسطينيين بغية التوصل لحل سلمي، في حين أكدت مصادر أن نتنياهو الذي يعتبر من المقربين جدًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "غير معني بلقاء قمة قبل العرض الأمريكي للسلام" الذي ينتظر عرضه من قبل الادارة الأمريكية في شهر آب/ أغسطس المقبل حسب بعض التقارير.

يذكر أن منظمة التحرير الفلسطينية ومجمل القيادة الفلسطينية تواصل مقاطعة الإدارة الأمريكية، بسبب انحيازها للجانب الاسرائيلي، خصوصا في أعقاب نقل السفارة الأمريكية الى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.

بينما اعتبر دافيد فريدمان السفير الأمريكي في اسرائيل أن الولايات المتحدة تبقى وسيطا نزيها وغير منحاز في العملية السلمية، الأمر الذي ترفضه السلطة الفلسطينية، التي دعت مؤخرا الى مجموعة عمل دولية، أو تشكيل إطار جديد للتفاوض على ألا تكون واشنطن الوسيط الوحيد، بل اقترحت روسيا والصين والاتحاد الأوروبي كوسطاء محتملين للعملية السلمية، أو تشكيل إطار دولي جديد بخلاف الرباعية الدولية لحل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.

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