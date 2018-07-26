هنية ووزير المخابرات المصري يبحثان التطورات الساخنة في غزة

رام الله - دنيا الوطنكشفت مصادر مطلعة، أن اتصالاً جرى اليوم بين اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) واللواء عباس كامل وزير المخابرات المصرية المتواجد في واشنطن حاليًا، بحسب ما جاء على وكالة (الرأي).وذكرت المصادر أن الاتصال الهاتفي شهد بحث التطورات الساخنة التي شهدها الميدان في قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة، بحسب الوكالة ذاتها.وكان ثلاثة مقاومين من القسام استشهدوا مساء أمس في قصف مدفعي إسرائيلي استهدفت نقطة رصد للمقاومة شرقي غزة، فيما زعم الاحتلال تعرض أحد جنوده للقنص على حدود القطاع.يذكر أن القاهرة اقترحت ورقة جديدة لتنفيذ المصالحة الفلسطينية في إطار زمني محدد، حيث أعلنت حركة حماس موافقتها عليها، فيما