شؤون فلسطينية

الثوابتة: الاحتلال يسعى لعسكرة مسيرات العودة وجر غزة لتصعيد جديد

الثوابتة: الاحتلال يسعى لعسكرة مسيرات العودة وجر غزة لتصعيد جديد
خاص دنيا الوطن - محمد عوض
قال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، هاني الثوابتة، إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول عسكرة مسيرات العودة وكسر الحصار وتغيير مسارها وجر الساحة الفلسطينية لتصعيد جديد.

وأضاف الثوابتة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن الاحتلال يهجدف من ذلك إحراز نصر جديد خلال قوة عسكرية، مستدركاً: "لكن حنكة المقاومة الجديدة فوتت الفرصة للاحتلال من خلال غرفة عمليات مشتركة لكافة الفصائل للرد على عدوانه".

وتابع: "أتمنى ألا نكون على أعتاب عدوان إسرائيلي جديد بحق قطاع غزة، والمقاومة الفلسطينية وجدت للدفاع عن أبناء شعبنا الفلسطيني وهي الدرع الحامي لأبناء شعبنا الفلسطيني، واليوم المقاومة الفلسطينية أرادت أن تغير قواعد اللعبة، وهي جاهزة للرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم".

وأشار إلى أن المقاومة الفلسطينية الدرع الحامي لمسيرات العودة، التي يحاول الاحتلال عسكرتها وتغير مسارها وجر الساحة الفلسطينية لتصعيد إسرائيلي ليحرز نصر جديد من خلال قوة عسكرية، لكن حنكة المقاومة الجديدة فوتت الفرصة للاحتلال من خلال غرفة عمليات مشتركة لكافة الفصائل للرد على عدوانه.

وحول الوساطة المصرية، قال الثوابتة، إن هناك تكامل في الجهد الوطني مع الأشقاء المصريين وهناك تواصل دائم بخصوص التداعيات الأخيرة، ألتي تمثلت بالتصعيد الأخير، وجهدنا مع الاشقاء المصريين مستمرة أولاً للتأكيد على حق شعبنا، وثانياً للتدخل من أجل لجم العدوان عن قطاع غزة.

 


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