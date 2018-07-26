شؤون فلسطينية

فيديو: فصائل فلسطينية: ملتزمون باتفاق التهدئة الموقع بالقاهرة عام 2014

فيديو: فصائل فلسطينية: ملتزمون باتفاق التهدئة الموقع بالقاهرة عام 2014
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - محمد عوض
أكدت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، التزامها باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في القاهرة عام 2014، مشددةً على أن الاحتلال الاسرائيلي هو من يخرق هذا الاتفاق وعليه تحمل المسؤولية الكاملة.

وأوضحت الفصائل، خلال مؤتمر صحفي عقدته بعد اجتماع لها لبحث التصعيد الاسرائيلي وتقييم الوضع الميداني، الخميس، أن من حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه في مواجهة العدوان الاسرائيلي.

ولفتت إلى أن مسيرات العودة وكسر الحصار بشكلها الجماهيري مستمرة، مبينةً أن الجمعة المقبلة ستكون جمعة أطفالنا الشهداء.

وفيما يتعلق بأزمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، طالبت الفصائل إدارة الوكالة بوقف كافة الإجراءات بحق الموظفين واللاجئين الفلسطينيين، موضحةً أن ما تقوم به إدارة وكالة الغوث هو تنفيذ لأجندة أمريكية واسرائيلية مشتركة.

ودعت الفصائل لحراك شعبي ورسمي للضغط على (أونروا) لوقف اجراءاتها وإلزامها بما أنشأت من أجله.

وكشفت عن فعاليات كبيرة سيتم تنظيمها يوم الأحد المقبل الساعة 11 صباحًا ويوم الثلاثاء أمام مقر وكالة الغوث بغزة، وفعاليات مشتركة في مناطق العمليات الخمس للتعبير عن رفض جميع اللاجئين لسياسة التقليصات.

 


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