هل سَيطرأ تَحسُّن على ساعات وصل الكهرباء بغزة؟

خاص دنيا الوطنأكد محمد ثابت، مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، أنه من المتوقع، أن تشهد ساعات مساء اليوم الخميس، تحسناً في وصل الكهرباء في قطاع غزة.وقال ثابت لـ"دنيا الوطن": من المتوقع أن يصبح الجدول 4 ساعات وصل، مقابل 16 ساعة قطع، لأنه تم تشغيل اليوم مولد واحد في محطة التوليد، وحاليًا نعمل بحدود المتوفر، وهو 11 ميغا واط، وهناك احتمالية كبيرة أن تصل هذه النسبة إلى 20 ميغا في ساعات عصر اليوم.وأوضح أنه لو حدث ذلك، سيتم رفع الميغات والتحميل تدريجيًا لمحطة التوليد، وتوزع على المناطق.