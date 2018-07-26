الصحة بغزة: البدء بحملة تطعيم الحجاج ستبدأ الأحد المقبل

قال مدير عام الإدارة العامة للرعاية الأولية د. ماهر شامية، أن حملة تطعيم الحجاج، ستبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 29/7/2018 والتي ستصاحبها عملية تطوير في التعامل مع الحجاج باعتماد بطاقة صحية لكل حاج، والذي يلزم كل حاج بمراجعة المركز الصحي التابع له الذي يتلقى فيه الخدمات الصحية، سواء أكان (حكومياً أو كالة الغوث)، وذلك ليتم تعبئة الاستمارة الصحية المعتمدة على الملف الصحي لكل حاج سواء أكان مريضاً مزمناً، أو غير ذلك.





وأوضح د. شامية، أن هذه البطاقة يصحبها الحاج في حال حاجته لمراجعة طبية خلال طريقه لأداء مناسك الحج، أو خلال أدائه مناسك الحج، بحيث يتم عرض البطاقة في هذه المراكز عند الحاجة.





وأشار د. شامية، إلى أنه سيتم تثقيف الحجاج في مراكز التطعيم المختلفة، والموزعة على جميع أنحاء القطاع، وسيستمر التثقيف طيلة الأيام الأربعة من تفويج الحجاج، متمنياً للجميع رحلة موفقة، وأن يمن الله على الجميع بالسلامة التامة.

رام الله - دنيا الوطن