شؤون فلسطينية

أبو هولي: تحركات فلسطينية لمتابعة الأزمة المالية لـ (أونروا)

أبو هولي: تحركات فلسطينية لمتابعة الأزمة المالية لـ (أونروا)
رام الله - دنيا الوطن
اكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، الدكتور أحمد أبو هولي، أن اتصالات فلسطينية على أعلى المستويات لمواجهة الأزمة المالية، التي تعاني منها وكالة الغوث الدولية.

وأضاف د. أبو هولي، خلال لقائه اليوم في مكتبه بمقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله، رئيس واعضاء المكتب التنفيذي للاجئين في المحافظات الشمالية، بحضور مدير عام دائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة، احمد حنون، والنائب في المجلس التشريعي جهاد ابو زنيد، ومدراء الدائرة، ان هناك تحركاً فلسطينياً على مستوى القيادة لمتابعة الأزمة المالية لوكالة الغوث مع الدول المضيفة اللاجئين والدول المانحة والامم المتحدة، كاشفاً عن تشكيل لجنة من اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لمتابعة الازمة المالية لوكالة الغوث والاتصال مع الاطراف المختصة لمعالجتها، بما يضمن الحفاظ على استمرارية عملها وفق التفويض الممنوح لها دون المساس بالخدمات المقدمة للاجئين.

وأشار إلى أن مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين المزمع عقده يوم الأحد القادم في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة سيبحث الأزمة المالية لوكالة الغوث وانعكاساتها السلبية على مجتمع اللاجئين، مؤكداً على أن المؤتمر سيناقش العديد من المقترحات لمعالجة تلك الأزمة.

وبحث لقاء د. ابو هولي مع المكتب التنفيذي للاجئين الأزمة المالية لوكالة الغوث الدولية وأوضاع اللاجئين في المخيمات والمشاريع التي تحتاجها المخيمات، كما ناقش تكثيف الجهد الشعبي  داخل المخيمات ودور اللجان الشعبية الامساك بزمام المبادرة لقيادة الحراك الجماهيري؛ لمواجهة كافة المؤامرات التي تستهدف قضية اللاجئين الفلسطينيين. 

ورفض د. ابو هولي سياسة تقليص الخدمات التي تنتهجها ادارة الوكالة للخروج من أزمتها المالية، مشيراً إلى أن مدخل الحل لأزمتها المالية، يكون من خلال الدول المانحة والأمم المتحدة التي يجب أن تتحمل مسؤولياتها من خلال رفع مساهماتها لميزانية الوكالة من ميزانيتها الاعتيادية، وليس من بوابة  تقليص الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية المقدمة للاجئين الفلسطينيين وإنهاء عقود عمل لما يقارب من 1000 موظف يعملون على برنامج الطوارئ.

ولم يستبعد ابو هولي خلال لقائه بالمكتب التنفيذي للاجئين، أن ما تتعرض له وكالة الغوث، يأتي في إطار المؤامرة الامريكية – الاسرائيلية لتفكيك وكالة الغوث وانهاء عملها ونقل صلاحياتها الى الدول المضيفة في اطار صفقة القرن الامريكية التي رفضتها القيادة الفلسطينية ورئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس، مؤكداً على أن اللاجئين الفلسطينيين، سيقفون في وجه المؤامرة وسيدافعون عن قضيتهم العادلة في العودة الى ديارهم طبقاً لما ورد في القرار 194 ولن يمرروا المؤامرة الأمريكية – الإسرائيلية لتصفية قضيتهم مهما كانت الأثمان. 

واشاد د. ابو هولي بالدور الذي تلعبه اللجان الشعبية داخل المخيمات في خدمة اللاجئين الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم ودورهم الداعم والمساند لموقف القيادة الفلسطينية في مواجهة صفقة القرن، مؤكداً على ان اللجان الشعبية ستبقى الجدار الصلب في وجه المؤامرة التي تستهدف قضية اللاجئين والعين الساهرة لحماية المخيمات ورعاية اللاجئين الفلسطينيين .

ومن جهته، أكد وفد المكتب التنفيذي للاجئين على دعمه للقيادة الفلسطينية ولرئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس في مواجهة صفقة القرن، مشددا على ان اللجان الشعبية في المخيمات ستقف في وجه كل المؤامرات التي تستهدف وكالة الغوث  وحق اللاجئين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقاً للقرار 194.

وكما وأكد الوفد على استمرار اللقاءات مع دائرة شؤون اللاجئين ورئيسها الدكتور أبو هولي بما يصب في خدمة ورعاية اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات وتخفيف معاناتهم وتعزيز صمودهم في وجهة المؤامرة التي تستهدف قضيتهم العادلة في العودة طبقاً للقرار 194.

وكان الوفد في بداية اللقاء، قدم تعازيه للدكتور أبو هولي بوفاة والدته.  

أخبار ذات صلة

الأحد المقبل.. عهد التميمي ووالدتها تكسران قيد السجان الإسرائيلي

الأحد المقبل.. عهد التميمي ووالدتها تكسران قيد السجان الإسرائيلي

فيديو: برعاية جوال.. تخريج الدفعة الثالثة من مخيم (Code For Palestine)

فيديو: برعاية جوال.. تخريج الدفعة الثالثة من مخيم (Code For Palestine)

تحت رعاية الحمد الله توقيع اتفاقية دعم لفلسطين بقيمة 37 مليون دولار كندي

تحت رعاية الحمد الله توقيع اتفاقية دعم لفلسطين بقيمة 37 مليون دولار كندي

فيديو: فصائل فلسطينية: ملتزمون باتفاق التهدئة الموقع بالقاهرة عام 2014

فيديو: فصائل فلسطينية: ملتزمون باتفاق التهدئة الموقع بالقاهرة عام 2014

الحية: سنرد على جرائم الاحتلال بالطريقة المناسبة وفي الوقت والمكان المناسبين

الحية: سنرد على جرائم الاحتلال بالطريقة المناسبة وفي الوقت والمكان المناسبين

هل سَيطرأ تَحسُّن على ساعات وصل الكهرباء بغزة؟

هل سَيطرأ تَحسُّن على ساعات وصل الكهرباء بغزة؟

الصحة بغزة: البدء بحملة تطعيم الحجاج ستبدأ الأحد المقبل

الصحة بغزة: البدء بحملة تطعيم الحجاج ستبدأ الأحد المقبل

الخارجية: الانحياز الأمريكي والصمت الدولي يُبقيان القرارات الأممية للاستيطان حبراً على ورق

الخارجية: الانحياز الأمريكي والصمت الدولي يُبقيان القرارات الأممية للاستيطان حبراً على ورق

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

فيديو: برعاية جوال.. تخريج الدفعة الثالثة من مخيم (Code For Palestine)

فيديو: برعاية جوال.. تخريج الدفعة الثالثة من مخيم (Code For Palestine)

تحت رعاية الحمد الله توقيع اتفاقية دعم لفلسطين بقيمة 37 مليون دولار كندي

تحت رعاية الحمد الله توقيع اتفاقية دعم لفلسطين بقيمة 37 مليون دولار كندي

الحية: سنرد على جرائم الاحتلال بالطريقة المناسبة وفي الوقت والمكان المناسبين

الحية: سنرد على جرائم الاحتلال بالطريقة المناسبة وفي الوقت والمكان المناسبين

الصحة بغزة: البدء بحملة تطعيم الحجاج ستبدأ الأحد المقبل

الصحة بغزة: البدء بحملة تطعيم الحجاج ستبدأ الأحد المقبل

أبو هولي: تحركات فلسطينية لمتابعة الأزمة المالية لـ (أونروا)

أبو هولي: تحركات فلسطينية لمتابعة الأزمة المالية لـ (أونروا)

الخارجية: الانحياز الأمريكي والصمت الدولي يُبقيان القرارات الأممية للاستيطان حبراً على ورق

الخارجية: الانحياز الأمريكي والصمت الدولي يُبقيان القرارات الأممية للاستيطان حبراً على ورق

مجلس الإفتاء الأعلى: حقنا التليد بوطننا لا تنزعه قوانين العنصرية الفاشية

مجلس الإفتاء الأعلى: حقنا التليد بوطننا لا تنزعه قوانين العنصرية الفاشية

النيابة العامة ومشروع دعم قطاع العدالة يختتمان زيارة تدريبية إلى المملكة المتحدة

النيابة العامة ومشروع دعم قطاع العدالة يختتمان زيارة تدريبية إلى المملكة المتحدة

منوعات

قبل تحذير نيابة الجرائم في رام الله.. شاهد أجمل &#34;كيكي&#34; فلسطينية

قبل تحذير نيابة الجرائم في رام الله.. شاهد أجمل "كيكي" فلسطينية

بعد تصدرها &#34;تويتر&#34;بأكثر من 15ألف تغريدة.. &#34;دنيا الوطن&#34; ترصد ردود الأفعال على البوم &#34;اليسا&#34; الجديد

بعد تصدرها "تويتر"بأكثر من 15ألف تغريدة.. "دنيا الوطن" ترصد ردود الأفعال على البوم "اليسا" الجديد

فيديو مؤلم لممثّل سوري شهير يبكي بعد هدم مطعمه في دمشق

فيديو مؤلم لممثّل سوري شهير يبكي بعد هدم مطعمه في دمشق

تصرف مُدهش وغير متوقع من مجلة &#34;فوربس&#34; العالمية تجاه فيروز

تصرف مُدهش وغير متوقع من مجلة "فوربس" العالمية تجاه فيروز

صور: نجمة تركية تثير الجدل بعد إفصاحها عن ديانتها

صور: نجمة تركية تثير الجدل بعد إفصاحها عن ديانتها

صور: الحرب تشتعل.. أروى &#34;تسخر&#34; من ألبوم إليسا وتكشف سبب خلافهما.. والأخيرة ترد

صور: الحرب تشتعل.. أروى "تسخر" من ألبوم إليسا وتكشف سبب خلافهما.. والأخيرة ترد

فلسطيني من غزّة.. معلومات صادمة عن عريس عبير صبري الجديد

فلسطيني من غزّة.. معلومات صادمة عن عريس عبير صبري الجديد

صور: عبير صبري تتزوج من جديد.. فمن العريس هذه المرة؟

صور: عبير صبري تتزوج من جديد.. فمن العريس هذه المرة؟

فيديو: اشتعال حرب الضراير.. زوجة عمرو دياب ترد &#34;كيكي&#34; الشربيني بهذه الرقصة

فيديو: اشتعال حرب الضراير.. زوجة عمرو دياب ترد "كيكي" الشربيني بهذه الرقصة

تغيير في وجه نادين نسيب نجيم.. هذا ما ظهر عليه وزادها جمالاً

تغيير في وجه نادين نسيب نجيم.. هذا ما ظهر عليه وزادها جمالاً

عربي

صحيفة تكشف هوية الاسرائيلية التي أسقطت طائرة (سوخوي 22) السورية.. فمن هي؟

صحيفة تكشف هوية الاسرائيلية التي أسقطت طائرة (سوخوي 22) السورية.. فمن هي؟

شرطة دبي تستعيد ماسة مسروقة بقيمة 20 مليون دولار

شرطة دبي تستعيد ماسة مسروقة بقيمة 20 مليون دولار

مندوب السعودية مهاجماً هايلي: أصبحتِ إسرائيلية أكثر من الإسرائيليين

مندوب السعودية مهاجماً هايلي: أصبحتِ إسرائيلية أكثر من الإسرائيليين

اليوم.. الأردن وروسيا يبحثان عودة اللاجئين السوريين

اليوم.. الأردن وروسيا يبحثان عودة اللاجئين السوريين