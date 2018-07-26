شؤون فلسطينية

النيابة العامة ومشروع دعم قطاع العدالة يختتمان زيارة تدريبية إلى المملكة المتحدة

النيابة العامة ومشروع دعم قطاع العدالة يختتمان زيارة تدريبية إلى المملكة المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
بتوجيهات من النائب العام المستشار د. أحمد براك اختتمت النيابة العامة ومشروع دعم قطاع العدالة (جيساب4) زيارة تدريبية استمرت مدة خمسة أيام إلى المملكة المتحدة حول إدارة مخازن المضبوطات آلية التعامل معها والتخلص منها، حيث مثل النيابة العامة: رئيس نيابة الأحداث الأستاذ ثائر خليل، ووكيلا النيابة العامة الأستاذ عبد الكريم حسين والأستاذ عاهد طوقان، وبمشاركة ضباط من قيادة الشرطة الفلسطينية المقدم سعيد عيسى والمقدم حمزة جرار والرائد سعيد ابو محسن، إضافة إلى الخبير البريطاني ديفيد سميث، ومنسق نشاطات المشروع السيد احمد حلوة طرف مشروع جيساب.

وهدفت الزيارة التدريبية إلى اطلاع المشاركين على تجربة المملكة المتحدة في موضوع إدارة مخازن المضبوطات وآلية التعامل معها وكيفية التخلص منها. والاستفادة من التجربة البريطانية في هذا المجال على الصعيد الوطني.

حيث تم زيارة مركز التدريب التابع لوزارة الداخلية البريطانية في لندن، ومديرية شرطة وسط وشرق لندن ومخازن المضبوطات التابعة لها، ومخازن مضبوطات تابعة لبلدية لندن تتولى عملية حفظ وتخزين المضبوطات والتخلص منها، كما شملت الزيارة الاطلاع على العديد من القوانين والتعليمات والوسائل والطرق العملية الخاصة بالتعامل مع المضبوطات وحفظها والتخلص منها والمدة القانونية لذلك.

 وكذلك تم التعرف على آلية وطرق عمل مخازن المضبوطات من حيث الإدخال والإخراج  والاستلام والتسليم والمسؤولية القانونية التي تقع على عاتق العاملين في مخازن المضبوطات، وأيضا تم عرض عدد من البرامج المحوسبة الخاصة في مخازن المضبوطات. 

وخلال فترة الزيارة تم  تقديم عرض من قبل أحد ضباط الشرطة البريطانية حول الأدلة الرقمية وآلية التعامل معها وطرق حفظها وتخزينها، وكذلك قدمت السيدة بوسولا جونسون عضو النيابة العامة البريطانية سيناريو صوري حول آلية وطرق التحقيق في ملف يتعلق بموضوع إلقاء القبض على عصابة مخدرات وطرق ضبط والتعامل مع المضبوطات، ومن جانب آخر تم تقديم عرض من قبل مدير إحدى الشركات الخاصة التي تقوم ببيع الممتلكات والمضبوطات التي يتم ضبطتها أو مصادرتها من قبل مؤسسات إنفاذ القانون في المزاد العلني لصالح الدولة في المملكة المتحدة.

ومن الجدير ذكره أن مشروع جيساب4 وبالتعاون والشراكة مع مكتب النائب العام وقيادة الشرطة الفلسطينية يقوم بالعمل على دعم وتطوير دليل إجراءات خاص بمخازن حفظ وتخزين المضبوطات وكيفية التخلص منها، كما وتجدر الإشارة إلى أن مشروع دعم قطاع العدالة (JSAP IV)، المنفذ من قبل شركة (Tetra Teck –DPK)، والذي يعمل على تنفيذ العديد من الأنشطة الهادفة لرفع وتطوير قدرات الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة  والقضاء العسكري، ممول من المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وتطبيق القانون دولي (INL)، والتابع لوزارة الخارجية الأمريكية

أخبار ذات صلة

الأحد المقبل.. عهد التميمي ووالدتها تكسران قيد السجان الإسرائيلي

الأحد المقبل.. عهد التميمي ووالدتها تكسران قيد السجان الإسرائيلي

فيديو: برعاية جوال.. تخريج الدفعة الثالثة من مخيم (Code For Palestine)

فيديو: برعاية جوال.. تخريج الدفعة الثالثة من مخيم (Code For Palestine)

تحت رعاية الحمد الله توقيع اتفاقية دعم لفلسطين بقيمة 37 مليون دولار كندي

تحت رعاية الحمد الله توقيع اتفاقية دعم لفلسطين بقيمة 37 مليون دولار كندي

فيديو: فصائل فلسطينية: ملتزمون باتفاق التهدئة الموقع بالقاهرة عام 2014

فيديو: فصائل فلسطينية: ملتزمون باتفاق التهدئة الموقع بالقاهرة عام 2014

الحية: سنرد على جرائم الاحتلال بالطريقة المناسبة وفي الوقت والمكان المناسبين

الحية: سنرد على جرائم الاحتلال بالطريقة المناسبة وفي الوقت والمكان المناسبين

هل سَيطرأ تَحسُّن على ساعات وصل الكهرباء بغزة؟

هل سَيطرأ تَحسُّن على ساعات وصل الكهرباء بغزة؟

الصحة بغزة: البدء بحملة تطعيم الحجاج ستبدأ الأحد المقبل

الصحة بغزة: البدء بحملة تطعيم الحجاج ستبدأ الأحد المقبل

أبو هولي: تحركات فلسطينية لمتابعة الأزمة المالية لـ (أونروا)

أبو هولي: تحركات فلسطينية لمتابعة الأزمة المالية لـ (أونروا)

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

فيديو: برعاية جوال.. تخريج الدفعة الثالثة من مخيم (Code For Palestine)

فيديو: برعاية جوال.. تخريج الدفعة الثالثة من مخيم (Code For Palestine)

تحت رعاية الحمد الله توقيع اتفاقية دعم لفلسطين بقيمة 37 مليون دولار كندي

تحت رعاية الحمد الله توقيع اتفاقية دعم لفلسطين بقيمة 37 مليون دولار كندي

الحية: سنرد على جرائم الاحتلال بالطريقة المناسبة وفي الوقت والمكان المناسبين

الحية: سنرد على جرائم الاحتلال بالطريقة المناسبة وفي الوقت والمكان المناسبين

الصحة بغزة: البدء بحملة تطعيم الحجاج ستبدأ الأحد المقبل

الصحة بغزة: البدء بحملة تطعيم الحجاج ستبدأ الأحد المقبل

أبو هولي: تحركات فلسطينية لمتابعة الأزمة المالية لـ (أونروا)

أبو هولي: تحركات فلسطينية لمتابعة الأزمة المالية لـ (أونروا)

الخارجية: الانحياز الأمريكي والصمت الدولي يُبقيان القرارات الأممية للاستيطان حبراً على ورق

الخارجية: الانحياز الأمريكي والصمت الدولي يُبقيان القرارات الأممية للاستيطان حبراً على ورق

مجلس الإفتاء الأعلى: حقنا التليد بوطننا لا تنزعه قوانين العنصرية الفاشية

مجلس الإفتاء الأعلى: حقنا التليد بوطننا لا تنزعه قوانين العنصرية الفاشية

النيابة العامة ومشروع دعم قطاع العدالة يختتمان زيارة تدريبية إلى المملكة المتحدة

النيابة العامة ومشروع دعم قطاع العدالة يختتمان زيارة تدريبية إلى المملكة المتحدة

منوعات

قبل تحذير نيابة الجرائم في رام الله.. شاهد أجمل &#34;كيكي&#34; فلسطينية

قبل تحذير نيابة الجرائم في رام الله.. شاهد أجمل "كيكي" فلسطينية

بعد تصدرها &#34;تويتر&#34;بأكثر من 15ألف تغريدة.. &#34;دنيا الوطن&#34; ترصد ردود الأفعال على البوم &#34;اليسا&#34; الجديد

بعد تصدرها "تويتر"بأكثر من 15ألف تغريدة.. "دنيا الوطن" ترصد ردود الأفعال على البوم "اليسا" الجديد

فيديو مؤلم لممثّل سوري شهير يبكي بعد هدم مطعمه في دمشق

فيديو مؤلم لممثّل سوري شهير يبكي بعد هدم مطعمه في دمشق

تصرف مُدهش وغير متوقع من مجلة &#34;فوربس&#34; العالمية تجاه فيروز

تصرف مُدهش وغير متوقع من مجلة "فوربس" العالمية تجاه فيروز

صور: نجمة تركية تثير الجدل بعد إفصاحها عن ديانتها

صور: نجمة تركية تثير الجدل بعد إفصاحها عن ديانتها

صور: الحرب تشتعل.. أروى &#34;تسخر&#34; من ألبوم إليسا وتكشف سبب خلافهما.. والأخيرة ترد

صور: الحرب تشتعل.. أروى "تسخر" من ألبوم إليسا وتكشف سبب خلافهما.. والأخيرة ترد

فلسطيني من غزّة.. معلومات صادمة عن عريس عبير صبري الجديد

فلسطيني من غزّة.. معلومات صادمة عن عريس عبير صبري الجديد

صور: عبير صبري تتزوج من جديد.. فمن العريس هذه المرة؟

صور: عبير صبري تتزوج من جديد.. فمن العريس هذه المرة؟

فيديو: اشتعال حرب الضراير.. زوجة عمرو دياب ترد &#34;كيكي&#34; الشربيني بهذه الرقصة

فيديو: اشتعال حرب الضراير.. زوجة عمرو دياب ترد "كيكي" الشربيني بهذه الرقصة

تغيير في وجه نادين نسيب نجيم.. هذا ما ظهر عليه وزادها جمالاً

تغيير في وجه نادين نسيب نجيم.. هذا ما ظهر عليه وزادها جمالاً

عربي

صحيفة تكشف هوية الاسرائيلية التي أسقطت طائرة (سوخوي 22) السورية.. فمن هي؟

صحيفة تكشف هوية الاسرائيلية التي أسقطت طائرة (سوخوي 22) السورية.. فمن هي؟

شرطة دبي تستعيد ماسة مسروقة بقيمة 20 مليون دولار

شرطة دبي تستعيد ماسة مسروقة بقيمة 20 مليون دولار

مندوب السعودية مهاجماً هايلي: أصبحتِ إسرائيلية أكثر من الإسرائيليين

مندوب السعودية مهاجماً هايلي: أصبحتِ إسرائيلية أكثر من الإسرائيليين

اليوم.. الأردن وروسيا يبحثان عودة اللاجئين السوريين

اليوم.. الأردن وروسيا يبحثان عودة اللاجئين السوريين