وزير إسرائيلي: قانون القومية مسّ بمشاعر إخواننا الدروز

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (هآرتس)، أن وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينت، الذي أيد قانون القومية وصوت لصالحه، اعترف، أمس الأربعاء، بأنه أدرك أن القانون يضر بشدة بمشاعر الدروز.وكتب بينت عبر حسابه بموقع (تويتر)، "هذا بالطبع ليس نية الحكومة الإسرائيلية، هؤلاء إخواننا في الدم، الذين يقفون معنا في ساحة القتال، وعقدوا معنا تحالف الحياة، ونحن، حكومة إسرائيل، نتحمل مسؤولية إيجاد طريقة لراب الصدع".وبعد توجيه انتقادات له على الشبكات الاجتماعية، نشر بينت تغريدة أخرى كتب فيها أن قانون القومية ضروري، ولن يتم إلغاؤه، "أصبح قانون القومية حيوياً لأن المحكمة العليا، في سلسلة من الأحكام، أفرغت تدريجياً الجانب اليهودي منها. التماس قعدان، لم شمل العائلات، المتسللون وغيرها. لقد عززوا "الديمقراطية" وأخفوا "اليهودية". كان هناك خلل محدد في مسألة إخواننا الدروز، ويجب تصحيح ذلك".وقد رد النائب الدرزي صالح سعد (المعسكر الصهيوني)، وهو أحد أعضاء الكنيست الثلاثة الذين قدموا التماساً للمحكمة العليا ضد القانون، على تغريدة بينت وكتب: "نفتالي، أنت خلقت الخلاف بأيديك! بسببك وبسبب رفاقك، تم تمرير هذا القانون".وردت عضو الكنيست تسيبي ليفني (المعسكر الصهيوني) على تغريدة بينت وكتبت:" إن صرخة إخواننا الدروز، وصلت إلى الحكومة في الوقت المناسب.. كما تم وضع الحل على الطاولة - لكن الحكومة اعترضت على إضافة كلمة "مساواة" في قانون القومية، وبالتالي أضرت بإعلان الاستقلال ومشاعر المواطنين الإسرائيليين".