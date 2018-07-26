نتنياهو: نخوض معركة مُعقدة في غزة ونعمل على جبهتي الجنوب والشمال
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن الجيش الإسرائيلي، يخوض في الوقت الراهن المعركة بقطاع غزة، والتي تنطوي في إطار تبادل الضربات، مضيفاً: "إن ذلك اختبار لعزيمتنا".
وأضاف نتنياهو، خلال لقائه بالمجندين الجدد بمرتبات لواء المظليين وحرس الحدود: "إننا نعمل على جبهات معقدة في الجنوب وفي الشمال، مهمة الدفاع عن حدود الدولة أوكلت لكم، نعتمد عليكم ونثق بقدراتكم".
وتابع: "نستنفد جميع الإمكانيات، ولكننا حازمون جداً على حماية حدودنا، سنعمل اللازم من أجل الحفاظ على أمننا، ليس فقط أمن البلدات في غلاف غزة، بل أمن دولة إسرائيل ككل".
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