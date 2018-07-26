فيديو: منع والد طالبة من مصافحة ابنته في حفل تخرجها بغزة يثير الغضب
خاص دنيا الوطن
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع مصور لجانب من حفل تخرج طلاب جامعة بغزة، يمنع خلاله رجال الأمن والد من الصعود للمنصة لاحتضان ابنته الخريجة والمتفوقة، والتي كانت بتلك اللحظات، تتحدث عن دور والدها في حياتها وفخرها به.
وفي تلك اللحظات، كانت الفتاة، والتي تُدعى دعاء دامس، بحسب رواد مواقع التواصل تقول: بدي أكون صريحة اليوم، وأقلكم لست أنا من تستحق استلام درع التفرق، بل والدي من يستحق استلامه.. سندي وعزوتي وتاج رأسي".
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع مصور لجانب من حفل تخرج طلاب جامعة بغزة، يمنع خلاله رجال الأمن والد من الصعود للمنصة لاحتضان ابنته الخريجة والمتفوقة، والتي كانت بتلك اللحظات، تتحدث عن دور والدها في حياتها وفخرها به.
وفي تلك اللحظات، كانت الفتاة، والتي تُدعى دعاء دامس، بحسب رواد مواقع التواصل تقول: بدي أكون صريحة اليوم، وأقلكم لست أنا من تستحق استلام درع التفرق، بل والدي من يستحق استلامه.. سندي وعزوتي وتاج رأسي".
ووعدت الفتاة والدها بتلك المناسبة، بأنها ستكون سنداً له طوال العمر، بالإضافة إلى أنها ستكون فتاة مطيعة وبارة بوالديها، تلك الكلمات دفعت والدها للنزول من مكان جلوسه محاولاً الصعود للمنصة واحتضان ابنته، ولكن الأمن حال دون حصول ذلك، ربما حفاظاً على قوانين الحفل.
أثار ذلك الموقف استياء الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين الأمر بالمعيب، فغرد أحدهم "يا جماعة إسلامية لو فيكي خير بتمنعيش أبو البنت إلي نزل يسلم على بنته على المنصة بعد ما بنته أهدته نجاحها، تبع الامن ماشي وراه ومنعه، تقول طالع يفجر المنصة".
أثار ذلك الموقف استياء الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين الأمر بالمعيب، فغرد أحدهم "يا جماعة إسلامية لو فيكي خير بتمنعيش أبو البنت إلي نزل يسلم على بنته على المنصة بعد ما بنته أهدته نجاحها، تبع الامن ماشي وراه ومنعه، تقول طالع يفجر المنصة".
فيما أضافت أخرى: " انا لو كنت مكانها، بنزل وبمسك ايد والدي وبطلع معه عالمنصة غصب عن كل أمن الجامعة هاي فرحة ما بتتعوض".
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