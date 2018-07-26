فيديو: منع والد طالبة من مصافحة ابنته في حفل تخرجها بغزة يثير الغضب





فيما أضافت أخرى: " انا لو كنت مكانها، بنزل وبمسك ايد والدي وبطلع معه عالمنصة غصب عن كل أمن الجامعة هاي فرحة ما بتتعوض".





ووعدت الفتاة والدها بتلك المناسبة، بأنها ستكون سنداً له طوال العمر، بالإضافة إلى أنها ستكون فتاة مطيعة وبارة بوالديها، تلك الكلمات دفعت والدها للنزول من مكان جلوسه محاولاً الصعود للمنصة واحتضان ابنته، ولكن الأمن حال دون حصول ذلك، ربما حفاظاً على قوانين الحفل.أثار ذلك الموقف استياء الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين الأمر بالمعيب، فغرد أحدهم "يا جماعة إسلامية لو فيكي خير بتمنعيش أبو البنت إلي نزل يسلم على بنته على المنصة بعد ما بنته أهدته نجاحها، تبع الامن ماشي وراه ومنعه، تقول طالع يفجر المنصة".