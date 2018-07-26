صندوق دعم الشباب يعلن عن إجراء القرعة العلنية لقروض الزواج الأحد المقبل

أعلن أ.أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة أن القرعة العلنية لاختيار (200) شاب للاستفادة من القرض الحسن للزواج ستجري يوم الأحد المقبل الساعة الحادية عشرة صباحاً في قاعة المدرج الجنوبي باستاد فلسطين الدولي بغزة.





وأوضح أحمد محيسن الذي يترأس أيضاً مجلس إدارة صندوق دعم الشباب الفلسطيني، أن عدد المسجلين عبر نظام الدخول الموحد للحصول على قرض الزواج من عمر (22 -35) عاماً وحسب الشروط التي وضعتها إدارة الصندوق بلغ (1545) شاباً سيدخلون القرعة العلنية أمام وسائل الإعلام والجهات الرسمية والأهلية.





وأضاف قائلاً:" مراسم القرعة ستكون علنية أمام الجميع وبكل شفافية ونحن نحرص على أن يحصل الجميع على القرض ولكن قلة الموارد أجبرت الصندوق على إجراء القرعة وتقديم الخدمة للشباب المقبلين على الزواج في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة".





يذكر أن صندوق دعم الشباب يقدم قروضاً حسنة بقيمة (2000) دولار تسدد بصورة ميسرة، وبلغ عدد المستفيدين على مدار الأعوام الماضية (2500) شاب.





رام الله - دنيا الوطن