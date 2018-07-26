دولي

العثور على أبرز قياديات "حركة العاريات" جثة هامدة في شقتها

العثور على أبرز قياديات "حركة العاريات" جثة هامدة في شقتها
أوكسانا شاشكو
رام الله - دنيا الوطن
قالت مجموعة "فيمن" النسائية التي تتخذ من التعري أسلوبا للاحتجاج، إن إحدى مؤسسات الحركة فارقت الحياة وعُثر عليها جثة هامدة في شقتها بالعاصمة الفرنسية باريس.

وبحسب ما نقلت صحيفة "غارديان" البريطانية عن ناشطات في الحركة، فإن أوكسانا شاشكو، البالغة من العمر 31 عاما، عثر عليها ميتة بجانب ورقة تشير إلى انتحارها.

ونعت إينا شيفشينكو، وهي إحدى القياديات البارزات في الحركة، المؤسسة الراحلة، وقالت "بأسف عميق وألم كبير، أؤكد وفاة أوكسانا".

وكانت شاشكو واحدة ممن أسسن حركة "فيمن" في أوكرانيا سنة 2008، لكنها غادرت إلى فرنسا سنة 2013 وانسحبت من المجموعة وتفرغت إلى العمل الفني.

وتعتمد الحركة المثيرة للجدل في احتجاجاتها على تعري الناشطات أمام رجال السياسة وفي قلب المظاهرات لأجل جذب الانتباه إلى ما تقول المجموعة إنه "تمييز ضد النساء".

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