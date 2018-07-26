الحكم المحلي في قلقيلية تعقد اجتماعاً للمقاولين والمكاتب الهندسية

عقدت دائرة المشاريع في مديرية الحكم المحلي في محافظة قلقيلية اجتماعاً، ضم كلاً من: المهندس عبد المجيد مدينة، مدير دائرة المشاريع في المديرية، والمهندسة بهيسة الأسعد، مهندسة المشاريع في الوزارة، رئيس اتحاد المقاولين، والمقاولين الفائزين بالعطاءات في الهيئات المحلية في محافظة قلقيلية، ونقابة المهندسين- قلقيلية، والمكاتب الهندسية المشرفة والهيئات المحلية، وممثل عن مكتب المحافظ، ورؤساء البلديات، والمجالس القروية.





وفي بداية الاجتماع، شكر حاتم مسلم، الحضور، مؤكداً أن هذا الاجتماع، يأتي ضمن سياسة الوزارة، التي تهدف لتفعيل العلاقة بين المقاولين والمكاتب الهندسية والهيئات المحلية، وذلك من خلال الالتزام بكافة شروط العطاءات.





وخلال الاجتماع، تمت مناقشة آلية العمل على المشاريع وتنفيذها، علماً أن المشاريع الممولة لمحافظة قلقيلية هي بقيمة 10 ملايين شيكل.





كما تم التأكيد على الأمور العامة، وكيفية التعامل مع المشاريع وإدارتها، والتعامل مع قانون الفديك، وقانون الشراء العام.





وأثنى رئيس اتحاد المقاولين، ونقيب المهندسين على هذا الاجتماع لما له من أهمية في التواصل مع المقاولين والمؤسسات.

رام الله - دنيا الوطن