نيابة الجرائم المرورية برام الله تُحذر المواطنين من تحدي الرقص (كيكي)

وأكدت نيابة الجرائم المرورية، أن المشاركة في مثل هذه الممارسات المرفوضة، تشكل جريمة يعاقب عليها القانون حسب ما ورد في المادة 98 من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000 وهي الحبس لمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن سنة وبغرامة مالية مقدارها 120 ديناراً أو ما يعادلها بالعملة المتداول أو بإحدى هاتين العقوبتين مع سحب الرخصة، وإمكانية الحجز الإداري للمركبة.





وبينت أنه في حال عاد المحكوم عليه إلى ارتكابها خلال سنتين من تاريخ إدانته، يضاعف الحد الأقصى للعقوبة.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت نيابة مكافحة الجرائم المرورية، بأنها أمرت بضبط وإحضار عدد من رواد التواصل الاجتماعي، وذلك للتحقيق معهم بتهمة تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، خلافاً لأحكام المادة 98 من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000، وذلك على خلفية انتشار مقاطع فيديو مؤخراً يظهر فيها أشخاص، يقومون بتقليد رقصات خارج المركبة أثناء سيرها، بما يعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.وأوضحت، أنه في حال قيام أحد الركاب بالاشتراك مع السائق بمثل هذه الرقصات، يعرضه للمساءلة القانونية.