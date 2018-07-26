أحمد بحر: المقاومة جاهزة في كل لحظة

رام الله - دنيا الوطنأكد الدكتور أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، خلال تشييع شهداء القسام في المسجد العمري بغزة، أن المقاومة جاهزة في كل لحظة للدفاع عن شعبنا، وعن شرف الأمة، مضيفًا أن دماء الشهداء، التي سالت على أرض الشجاعية، لن تذهب هدراً.وأضاف بحر: نقدم اليوم ثلاثة شهداء من أرض الشجاعية، التي تقف سداً منيعاً في مواجهة الاحتلال، متابعًا: نقول لأهالي الشهداء ارفعوا رؤوسكم عالياً بدماء أبنائكم لأن الشهادة هي طريق النصر والتحرير.وختم حديثه قائلًا: غزة لا تخاف تهديدات الاحتلال، والمقاومة مستمرة، ودماء الشهداء أمانة في أعناقنا.