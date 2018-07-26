نائب محافظ سلطة النقد يستقبل السفير الهندي في فلسطين

ورحب نائب المحافظ بالسفير الهندي، ونقل إليه تحيات المحافظ عزام الشوا، معرباً عن سعادته للعلاقة التاريخية المتينة التي تربط البلدين الصديقين.





وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون بين سلطة النقد والبنك المركزي الهندي في عدة مجالات أهمها: الرقابة المبنية على المخاطر والشمول المالي ووسائل الدفع الإلكتروني.





وأطلع نائب المحافظ السفير الهندي على آخر التطورات المصرفية في فلسطين، مشيراً إلى أن سلطة النقد تواكب أحدث التطورات المصرفية العالمية، وهو ما انعكس بالإيجاب على مسيرة الجهاز المصرفي الفلسطيني، الذي يتمتع بالمتانة والاستقرار على الرغم من الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

رام الله - دنيا الوطناستقبل نائب محافظ سلطة النقد الفلسطينية، الدكتور رياض أبو شحادة، في مكتبه، اليوم، سفير جمهورية الهند في فلسطين، السيد آنيش راجن.وتناول اللقاء سبل تعزيز علاقة التعاون في المجال المصرفي، خاصة وأن جمهورية الهند من الدول الصديقة والداعمة للشعب الفلسطيني.من جهته، قدم السفير آنيش راجن، تهانيه للدكتور أبو شحادة بمناسبة تعيينه نائباً لمحافظ سلطة النقد، مشيراً إلى استعداد جمهورية الهند لتقديم الدعم لسلطة النقد من خلال التعاون مع البنك المركزي الهندي.