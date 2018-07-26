شؤون فلسطينية

فتحي حماد للدول العربية: "لا نريد دموعكم.. نريد مدافعكم"

فتحي حماد للدول العربية: "لا نريد دموعكم.. نريد مدافعكم"
فتحي حماد القيادي في حركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
 قال فتحي حماد، القيادي في حركة حماس: إن دماء الشهداء لن تذهب هدراً، وبهذه الدماء والأشلاء نصنع التاريخ، مشيرًا إلى أنه "لا تراجع عن معادلة القصف بالقصف والدم بالدم".

وأضاف حماد، خلال تشييع جثامين الشهداء الثلاثة، الذين استهدفتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرقي مدينة غزة:  "لا ننسى دماء شعبنا وشهداءنا ونقول للدول العربية والإسلامية لا تتركوا غزة وحيدة، فنحن لا نريد منكم الدموع بل "نريد مدافعكم".

وتابع: إن استجداء إسرائيل، بالدول المحيطة فيما يتعلق بغزة "لن ينفعها"، لأن ثمن دماء غزة غال.

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