وزارة السياحة والآثار تعقد برنامجاً تدريبياً لموظفيها

رام الله - دنيا الوطنافتتح وكيل وزارة السياحة والآثار علي أبو سرور البرنامج التدريبي التحضيري للمؤسسات الحكومية، والذي عقدته الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية في مقر الوزارة في بيت لحم، والذي يهدف إلى رفع أداء الموظفين العاملين في الوزارة.في البداية، رحب أبو سرور بالحضور، ناقلاً تحيات وزيرة السياحة والاثار رُلى معايعة، واهتمامها الكبير بهذا البرنامج التدريبي، كونه يأتي في إطار خطة الوزارة الرامية إلى تطوير ورفع قدرات الكادر البشري، الذي يعمل في الوزارة، وكذلك الاستثمار فيه، كونه يعتبر حجر الزاوية في نجاح العمل في المؤسسات الحكومية، وذلك من خلال تعريفه بأحدث القوانين والتشريعات الناظمة لقانون الخدمة المدنية ومدونة السلوك للعاملين في الوظيفة الحكومية وكذلك استراتيجية وخطط وزارة السياحة والآثار 2017/2022.وتحدث أبو سرور عن أهمية برنامج التدريب خاصة وانه يشمل تدريب عملي للموظفين في كافة المجالات، وكذلك باطلاع المشاركين على خطة الوزارة الرامية إلى برمجة وحوسبة كافة أعمالها من خلال استخدام أفضل نظم تكنولوجيا المعلومات في مجال الوظيفة الحكومية للتسهيل على المواطنين والمستثمرين والمستفيدين من خدمات الوزارة في قطاعي السياحة والتراث الثقافي.وبدوره، فقد أكد مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في الوزارة محمد الخطيب، على أهمية برنامج التدريب الذي عقد على مدار 3 أيام في الوزارة، والذي حاضر فيه كل من محمد الخطيب والمستشارة القانونية عزة أبو غضيب وسوزان صافي وسامر النعيمي، حيث سيعمل هذا البرنامج التدريبي على تطوير الأداء وتعزيز قدرات الموظفين، وخاصة الموظفين الجدد من خلال تزويدهم بالمعلومات والمهارات المطلوبة لعملهم، وكذلك إطلاعهم على خطط واسترايجية الوزارة وقوانينها وأنظمتها.وفي نهاية البرنامج، تم إجابة المتدربين عن استفساراتهم وأسئلتهم، وخاصة تلك المتعلقة بالقوانين الناظمة للعمل في الوظيفة الحكومية، وجدول تشكيلات الوظائف، وبطاقات الوصف الوظيفي، والنظام المالي الحكومي الفلسطيني.