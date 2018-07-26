محكمة بداية غزة تقضي بالإعدام لقاتلة زوجها وشريكها

أصدرت محكمة بداية غزة، الخميس، حكمًا بالإعدام شنقاً حتى الموت، بحق مواطنين، أُدينا بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.











وجاء حكم الإعدام بعد جلسات محكمة مطولة، تم خلالها سماع بيّنات الإثبات من قبل النيابة العامة، ولم يتم توقيع ورقة مصالحة مع أهل الدم.





يذكر، أنه بتاريخ 01/01/2018 قتل المدانان، المغدور عبد الستار دلول، والبالغ من العمر (52 عاماً) قصداً وبالاشتراك، بأن قاما بالاعتداء عليه وإلقائه أرضاً وخنقه حتى فارق الحياة، وثم قاما بحرق جثته وتقطيعها، والتنكيل بها من أجل إخفاء الجريمة ومعالمها.

رام الله - دنيا الوطنودانت هيئة الجنايات الخطيرة، المدانين بالتهم المسندة إليهما في قضية مقتل عبد الستار دلول، حيث حكمت بمعاقبة المدان الأول (ز/ ق)، والثانية (ج/ د) بالإعدام شنقاً حتى الموت، وذلك عن التهم المسندة في لائحة الاتهام وهي القتل قصداً بالاشتراك، وحمل سكين في مناسبة غير مشروعة، وانتهاك حرمة المقابر، بالاشتراك ومواقعة غير مشروعة، وذلك خلافاً لمواد القانون.