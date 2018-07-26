محافظ بيت لحم: إسرائيل تُريد ربط مستوطناتها لتنفيذ مشروع القدس الكبرى

رام الله - دنيا الوطناعتبر محافظ بيت لحم، جبرين البكري، أن ما يجري الإعلان عنه حول مصادقة الاحتلال على بناء وحدات استيطانية جنوب شرق المحافظة، ما هو إلا جزء يسير مما ينفذه واقعاً على الأرض من خلال عمليات هدم المنازل، والاستيلاء على أراضي المواطنين لتوسيع المستوطنات، أو ربطها مع مستوطنات القدس؛ لتنفيذ ما يسمى مشروع القدس الكبرى.وأشار البكري في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم، الخميس، إلى استهداف سلطات الاحتلال كذلك، لمناطق غرب بيت لحم بهدم المنازل ومصادرة الأراضي، كقرى بتير وحوسان ووادي فوكين، حيث يعمد المستوطنون على ضخ المياه العادمة تجاهمنازل المواطنين، لأكثر من خمس مرات شهرياً، بهدف ممارسة الضغط عليهم لترحيلهم.