تعليق حركة فتح على قرارات (أونروا) بحق الموظفين بغزة

رام الله - دنيا الوطنأكد المتحدث باسم حركة فتح في قطاع غزة، عاطف أبو سيف، أن قرار وكالة (أونروا)، إنهاء خدمات عدد من الموظفين في غزة، يأتي في إطار سياسة التقليص التدريجي، هو جزء من خطة أكبر، تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي بذلك، يدفع غزة إلى مزيد من التدهور الاقتصادي من أجل تمرير صفقة ما.وقال أبو سيف في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم، الخميس: إن القوى الوطنية والإسلامية، وعلى رأسها حركة فتح تقف خلف الموظفين، الذين تم إنهاء خدماتهم، وستناضل معهم من أجل إزالة هذا الظلم الوظيفي القاهر، مضيفاً أن هذه قضية مطلبية وإنسانية، تمس بقوة، أطفالهم ومقدرتهم على الاستمرار في الحياة الكريمة.